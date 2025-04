Cate Blanchett revela que planea retirarse pronto de la actuación

Vaya sorpresa se llevó el público luego de que la actriz multipremiada Cate Blanchett compartiera su deseo de renunciar a la actuación para dar paso a nuevos objetivos en el ámbito profesional y personal. ¿Planea alejarse pronto de los reflectores? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

En una entrevista concedida a Radio Times, la protagonista de historias como “Código Negro” y “Tár” reflexionó sobre su legado en Hollywood, confesando que no está segura de poder referirse a sí misma como actriz.

Es por esta razón que la famosa ha considerado ‘tirar la toalla’ para enfocarse en nuevas metas: “Estoy seria sobre dejar de actuar (…) Hay muchas cosas que quiero hacer con mi vida”, dijo contundente ante los micrófonos del programa.

Cate Blanchett revela que ya considera retirarse de la actuación. Crédito: Millie Turner/Invision | AP

De acuerdo con Cate Blanchett, nunca se ha sentido parte del glamour que la escena actoral trae consigo, mucho menos estar sujeta al escrutinio del ojo público.

“Cuando participas en un programa de entrevistas, o incluso aquí ahora, y ves fragmentos de lo que has dicho, sacados y en cursiva, suenan muy fuertes. No soy esa persona (…) Encuentro más sentido en movimiento; ha pasado mucho tiempo desde que me acostumbré a la idea de ser fotografiada”, sentenció la artista.

En este sentido, Blanchett indicó que con el paso del tiempo ha aprendido a encontrar un balance con dicho estilo de vida y los retos que trae consigo.

“Así que siempre me sorprende sentirme como en casa. Entro con curiosidad en cualquier entorno en el que me encuentre, sin esperar ser aceptada ni bienvenida. He pasado toda la vida adaptándome a la sensación de incomodidad“, dijo para finalizar su intervención.

