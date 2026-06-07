Niño de 10 años y su padre fallecen en accidente con camión de bomberos en Riverside

Un niño de 10 años y su padre fallecieron en un accidente que ocurrió la tarde del viernes y en el que estuvo involucrado un camión de bomberos de Cal Fire en la localidad de Hemet, en el condado de Riverside.

Además del niño y de su padre, varias personas más tuvieron que ser evaluadas en hospitales por posibles lesiones.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP), el percance ocurrió poco después del mediodía del viernes 5 de junio en la intersección de Domenigoni Parkway y State Street, en Hemet.

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Según los informes, un camión de bomberos de Cal Fire circulaba por State Street en dirección norte con las luces de emergencia y la sirena activada rumbo a la ruta estatal 74 para unirse a la lucha contra el incendio incendio Cranston.

El hombre de 43 años de San Jacinto, padre del niño de 10 años, conducía por Gibbel Road en dirección oeste a bordo de un Mini Cooper.

Los dos vehículos se impactaron en la intersección, provocando la muerte instantánea del hombre de San Jacinto y del niño de 10 años, que viajaba en el asiento del copiloto.

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Otro niño y tres bomberos heridos

El niño sufrió heridas graves, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Un segundo pasajero, también menor de edad que viajaba en el asiento trasero, fue trasladado al Sistema de Salud de la Universidad de Riverside para ser evaluado por los médicos.

Los investigadores dijeron que el adulto y los dos menores de edad que viajaban en el Mini Cooper parecían llevar puesto el cinturón de seguridad.

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De los ocupantes del camión de bomberos, el conductor y dos miembros de Cal Fire fueron trasladados al Inland Valley Hospital para ser evaluados. Posteriormente fueron dados de alta.

Las autoridades dijeron que no había indicios de que el alcohol o las drogas hubieran sido factores determinantes en el accidente.

No estaba claro cuál de los dos vehículos tenía la preferencia de paso ni por qué el Mini Cooper no respetó el paso del camión de bomberos de Cal Fire al llegar a la intersección.

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La Patrulla de Caminos de California no dio a conocer los detalles del accidente ni la identidad de las víctimas, a la espera de las notificaciones formales del médico forense.

Si alguna persona fue testigo del accidente o tiene información que pudiera ayudar en la investigación, debe comunicarse con la oficina de la CHP en el área de San Gorgonio Pass al 951-846-5300.

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