Hispano buscado por una Alerta Amber en Los Ángeles enfrenta cargos de asesinato y secuestro

Un hispano de 40 años buscado por una Alerta Amber ahora enfrenta cargos de asesinato y secuestro de un menor, informó este jueves la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

El sospechoso, identificado como Rubén Fregoso Juárez, está acusado de asesinar a su novia, Marysol García, de 36 años, y de secuestrar a su hija, Daleyza Fregoso, de 5 años, antes de huir a México.

A 40-year-old Los Angeles man is facing murder and child abuse charges after allegedly killing his 36-year-old girlfriend, abducting their 5-year-old child and fleeing to Mexico.



Click the link in our bio to read the full press release.#LADAOffice #DANathanHochman pic.twitter.com/yp5wyKGAU4 — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) May 29, 2026

En un comunicado de prensa, la fiscalía informó que el hombre hispano es acusado de un cargo de asesinato y un cargo menor de abuso infantil en circunstancias o condiciones distintas a lesiones corporales graves o la muerte.

Sigue leyendo: Sospechoso de matar a su esposa y de secuestrar a hija de 5 años en Los Ángeles habría huido a México

“Un asesinato de una madre y el secuestro de una niña pequeña constituyen un tipo de violencia que conmociona a toda la comunidad“, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hockman.

“No puedo imaginar el dolor y el miedo que sintió la niña inocente al ser presuntamente secuestrada tras el asesinato de su madre”, agregó.

Hochman mencionó que el acusado deberá comparecer ante un tribunal en Los Ángeles.

Sigue leyendo: Niña hispana de 4 años secuestrada en Los Ángeles

“Nuestra División de Violencia Familiar utilizará todos los recursos disponibles y colaborará con las autoridades policiales federales y mexicanas para buscar justicia para la mujer a quien le arrebataron la vida y para la niña víctima de esta tragedia”, reiteró el fiscal.

Rubén y Daleyza Fregoso fueron vistos por última vez la mañana del domingo 24 de mayo cerca de la intersección de Alsace Avenue y Fendale Street, en el vecindario de Arlington Heights.

El lunes siguiente, Marysol García fue encontrada sin vida en el interior de su casa, en la cuadra 2600 de Alsace Avenue, en West Adams, por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que acudieron al domicilio para una revisión de bienestar.

Sigue leyendo: Siete detenidos por robos en residencias del sur de California

Se divulgaron imágenes en las que se observa a Rubén Fregoso, en compañía de Daleyza, en un estacionamiento localizado en San Ysidro, cerca de la frontera con México, a donde se sospecha que escapó el hispano.

El vehículo en el que salieron de Los Ángeles, una camioneta SUV Land Rover Discovery 2019 blanca, fue encontrado cerca de la frontera, sin que se tuvieran rastros del padre ni de la niña.

De acuerdo con las autoridades, se cree que Rubén había dado a conocer sus intenciones de viajar a México, lo que coincide con el lugar donde fue hallado el vehículo.

Sigue leyendo: Influencer hispana de Los Ángeles acusada de presunto complot para asesinar al padre de su hija

De acuerdo con la fiscalía del condado de Los Ángeles, si Rubén Fregoso es declarado culpable de todos los cargos por los que se le acusa, se enfrentaría a una condena de entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

Sigue leyendo:

· Audiencia preliminar para D4vd se programa para el 29 de junio en Los Ángeles

· Hispana de Los Ángeles sentenciada a cadena perpetua por asesinar a su hija de 4 años

· Emergen nuevos detalles del sospechoso del incendio Palisades de Los Ángeles