Hispana de Los Ángeles sentenciada a cadena perpetua por asesinar a su hija de 4 años

Una hispana del este de Los Ángeles, declarada culpable del asesinato de su hija de 4 años, fue sentenciada este viernes a una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

María del Refugio Ávalos, de 40 años, fue declarada culpable el 19 de marzo por un jurado en el centro de Los Ángeles de un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de agresión a un menor con resultado de muerte.

Los miembros del jurado habían notificado a la jueza Karla D. Kerlin, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que no lograban ponerse de acuerdo sobre el veredicto especial de que el crimen se cometió de forma voluntaria, deliberada y con premeditación.

Sigue leyendo: Hispano acusado de abuso de niño con discapacidad en Los Ángeles

Los tres son requisitos necesarios para emitir una condena por asesinato en primer grado.

A los pocos minutos de que la fiscalía accediera a retirar el dictamen especial, rápidamente el jurado declaró a la madre hispana culpable del cargo menor de asesinato en segundo grado.

Los familiares de la niña la identificaron como Mía González, de 4 años, mientras que en la denuncia penal se le mencionaba únicamente como “Mía G”, cuyo cuerpo fue encontrado hace poco más de dos años inconsciente en el interior de un vehículo en el este de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Condenan en Ventura a hispano por abuso sexual de menores

De acuerdo con los registros del Departamento del Forense del Condado de Los Ángeles, Mía falleció como consecuencia de la combinación de estrangulamiento y una herida punzante en la muñeca.

La fiscal adjunta MacKenzie Teymouri dijo que la niña estaba fría y que llevaba muerta varios días cuando los alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) fueron llamados el 25 de enero de 2024, diciendo que la mujer le puso a su hija “ropa bonita y luego la arruinó con su sangre”.

“Esto no fue precipitado ni impulsivo. Ella lo pensó, ella lo hizo“, declaró la fiscal Teymouri en su alegato final, argumentando que Ávalos había convertido a Mía “en un peón” en su conflicto con el padre de la niña.

Sigue leyendo: Dan $2.7 millones a joven agredido en centro de detención de menores en Los Ángeles

La abogada defensora Donna Gómez replicó que su clienta Ávalos cayó en la desesperación tras el fin de la relación familiar que el padre de la niña le había prometido, y afirmó que temía que el Departamento de Servicios para Niños y Familias le quitara a su hija, a quien “su madre quería mucho”.

“Hizo lo impensable sin pensarlo. Fue una decisión precipitada“, agregó la abogada de Ávalos a los miembros del jurado.

Mía González fue encontrada inconsciente en el interior de un vehículo en la cuadra 4800 de Civic Center Way, a unas cuadras al sur de la Autopista 60 (Pomona), y llevada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta.

Sigue leyendo: Terapeuta hispano de Orange acusado de abusar de menor autista en su hogar

María del Refugio Ávalos fue detenida en el lugar de los hechos y posteriormente arrestada bajo sospecha de asesinato, de acuerdo con las fuerzas policiales del condado de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Condado de Los Ángeles pagaría descomunal cifra a miles víctimas de abuso sexual infantil

· Padre bajo custodia por la muerte de su hijo en Los Ángeles

· Arrestan a hispanos en Los Ángeles por muerte de niña de 1 año