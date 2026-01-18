Condenan en Ventura a hispano por abuso sexual de menores

Un hispano del sur de California fue condenado tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de varios niños a lo largo de casi 30 años.

Un tribunal declaró culpable a Martín Herrejón Vieyra, de 58 años y residente de Santa Paula, de ocho cargos por delitos graves, informó la oficina del fiscal de distrito del condado de Ventura en un comunicado de prensa.

District Attorney Erik Nasarenko announced today that Martin Herrejon Vieyra (DOB 11/06/67), of Santa Paula, has been convicted of rape and child molestation in a case involving multiple victims over several decades. The jury found Vieyra guilty of eight felony charges: rape by… pic.twitter.com/WCD61l2mK2 — Ventura County District Attorney's Office (@VenturaCountyDA) January 13, 2026

De acuerdo con los fiscales, dos de las víctimas sufrieron acoso durante años por parte de Herrejón Vieyra. La primera de ellas sufrió abusos entre 1996 y 2005, mientras que la segunda entre 2012 y 2020.

Sigue leyendo: Padre hispano sentenciado por la muerte de su hijo de 15 meses en Los Ángeles

Cuando los menores sufrieron el abuso tenían 14 años, y Herrejón Vieyra se aprovechó de una relación familiar para tener acceso a los niños.

Después de tener conocimiento del abuso en los dos primeros casos, una tercera víctima se presentó en febrero de 2025 para declarar a los investigadores que el hispano había abusado sexualmente de ella en 1991, cuando vivía en la misma casa que su familia.

Los fiscales de Ventura comenzaron a investigar a Herrejón Vieyra en octubre de 2024 y, después de las investigaciones, el hispano fue arrestado y acusado de los delitos.

Sigue leyendo: Ex coach de animadoras condenado por abuso sexual de menores en Orange

El 12 de enero de 2026, un jurado lo declaró culpable de ocho delitos graves, entre ellos violación forzada y actos lascivos contra un menor.

Al hispano también le presentaron acusaciones especiales y factores agravantes, entre ellos que hubo múltiples víctimas, que se aprovechó de una posición de confianza y que las víctimas eran particularmente vulnerables.

“El paso del tiempo no borra el daño causado por la violencia sexual ni disminuye la responsabilidad de quienes la cometen“, expresó el fiscal de distrito del condado de Ventura, Stuart Gardner, quien llevó el caso.

Sigue leyendo: Pareja hispana arrestada por muerte de niña de 14 meses en Long Beach

“Tras un juicio con jurado, el veredicto confirma que todavía se puede lograr justicia y que las víctimas sobrevivientes merecen ser escuchadas, creídas y protegidas, sin importar cuántos años hayan pasado”, agregó el fiscal.

La audiencia de sentencia está programada para el 10 de febrero en el Tribunal Superior del Condado de Ventura, donde Herrejón Vieyra enfrenta una pena de entre 110 años y cadena perpetua, además de 16 años de prisión estatal.

Herrejón Vieyra permanece bajo custodia de las autoridades, y le revocaron la fianza tras el veredicto.

Sigue leyendo:

· Millonaria indemnización a familia de Noah Cuatro

· Terapeuta hispano acusado de abuso a niño de 7 años con autismo en San Bernardino

· Copiloto de Delta arrestado en San Francisco por delitos sexuales contra menores