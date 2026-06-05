Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 5 de junio

Cada vez falta menos para el gran final de “La Casa de los Famosos 6”. En esta edición, el drama no faltó ni las estrategias tampoco. El capítulo final de esta temporada se transmitirá el jueves, 11 de junio.

El ganador de la edición se quedará con el premio de $200 mil y con todo el reconocimiento que trae consigo el famoso reality show. Hasta el momento, hay cuatro finalistas y son: Luis Coronel, Celinee Santos, Curvy Zelma y Stefano Piccioni.

Este jueves, otro participante abandonará la competencia y el lunes otro. Además, a lo largo de la semana saldrán otros famosos hasta que queden los finalistas completos.

¿Cómo van las votaciones?

Faltando tan poco para la gran final, los espectadores están haciendo todo lo posible por votar por su favorito y según las encuestas consultadas, los resultados van así:

Verónica y Horacio son los dos participantes que tienen más probabilidades de ser eliminados, según “De Todo Perú”, un canal de YouTube conocido por el seguimiento de programas de telerrealidad.

Después siguen, Josh y Kenny mientras que en el top de la encuesta se encuentran: Fabio y Yoridan.

Por otro lado, está la encuesta de “Vaya Vaya”, realizada por el periodista Gerardo Escareño, la misma arroja resultados similares.

En el primer puesto está Fabio con 29 %, le sigue Josh con 23 %, después Yoridan con 15 %, Kenny y Horacio con 14 % y Verónica en la última posición con tan solo 5 % de aprobación del público.

Si estos resultados se cumplen, Verónica y Horacio serían los próximos eliminados y se quedarán sin el premio.

La gran final se transmitirá a el jueves, 11 de junio, a las 7:00 de la noche hora Este de Estados Unidos.

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