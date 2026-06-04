¡Conoce a los finalistas de “La Casa de los Famosos” 2026!
El próximo jueves, 11 de junio, se revelará el nombre del ganador o ganadora de la sexta temporada del programa de telerrealidad
La casa más famosa de la televisión está a punto de cerrar sus puertas. “La Casa de los Famosos” de Telemundo entró en su recta decisiva, y solo uno de los finalistas se llevará el maletín con el gran premio de $200 mil al coronarse campeón de esta sexta temporada.
La gran final se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio. El reality, que se estrenó el pasado 17 de febrero con 23 personalidades viviendo bajo el mismo techo 24/7, sumó en su recta final a cuatro famosos más, lo que desató aún más tensión entre los habitantes.
¿Quiénes son los cuatro finalistas?
Tras semanas de estrategias, alianzas y conflictos, estos son los cuatro famosos que aseguraron su pase a la final:
Luis Coronel
El reconocido cantante de música regional mexicana, famoso por canciones como “Tal Como Eres”, “Dios No Se Equivoca” y “Me Enamoras”. Coronel, quien ha mantenido un perfil estratégico dentro de la casa, se convirtió en el primer finalista de la temporada tras ganar la competencia de líder.
Celinee Santos:
Actriz y modelo dominicana es conocida por su participación en diferentes realities como “Top Chef VIP”. Santos ha destacado por su personalidad fuerte y su capacidad para mediar en los conflictos, ganándose el cariño de la audiencia.
Curvy Zelma
Influencer y defensora del “body positive”, es muy popular en redes sociales por su contenido de moda tallas grandes y empoderamiento femenino. Es conocida por haber participado en algunos realities y producciones como “La Rosa de Guadalupe”.
Zelma ha sido una de las participantes más auténticas y divertidas, rompiendo estereotipos dentro de la casa.
Stefano Piccioni
Es un modelo y atleta de nacionalidad brasileña. Es conocido como el “Hulk brasileño” por su impresionante físico. Dentro del juego ha destacado por su personalidad y su entusiasmo al querer aprender español.
¿Cómo votar para apoyar a tu favorito?
Los televidentes tienen la última palabra. Para votar por su finalista preferido, solo deben seguir estos pasos: Entrar a la sección de votaciones de “La Casa de los Famosos” en la página oficial de Telemundo (enlace disponible en el sitio).
- Seleccionar la fotografía del participante que desean apoyar.
- Hacer clic en el botón que dice “Vota”.
- Importante: Durante el período de votación, hay un límite de un (1) voto por día por cada ventana de votación.
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