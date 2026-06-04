¡Conoce a los finalistas de “La Casa de los Famosos” 2026!

La casa más famosa de la televisión está a punto de cerrar sus puertas. “La Casa de los Famosos” de Telemundo entró en su recta decisiva, y solo uno de los finalistas se llevará el maletín con el gran premio de $200 mil al coronarse campeón de esta sexta temporada.

La gran final se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio. El reality, que se estrenó el pasado 17 de febrero con 23 personalidades viviendo bajo el mismo techo 24/7, sumó en su recta final a cuatro famosos más, lo que desató aún más tensión entre los habitantes.

¿Quiénes son los cuatro finalistas?

Tras semanas de estrategias, alianzas y conflictos, estos son los cuatro famosos que aseguraron su pase a la final:

Luis Coronel

El reconocido cantante de música regional mexicana, famoso por canciones como “Tal Como Eres”, “Dios No Se Equivoca” y “Me Enamoras”. Coronel, quien ha mantenido un perfil estratégico dentro de la casa, se convirtió en el primer finalista de la temporada tras ganar la competencia de líder.

Luis Coronel es participante de “La Casa de los Famosos 6”. Crédito: Mezcalent

Celinee Santos:

Actriz y modelo dominicana es conocida por su participación en diferentes realities como “Top Chef VIP”. Santos ha destacado por su personalidad fuerte y su capacidad para mediar en los conflictos, ganándose el cariño de la audiencia.

Celinee Santos es participante de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Crédito: Mezcalent

Curvy Zelma

Influencer y defensora del “body positive”, es muy popular en redes sociales por su contenido de moda tallas grandes y empoderamiento femenino. Es conocida por haber participado en algunos realities y producciones como “La Rosa de Guadalupe”.

Zelma ha sido una de las participantes más auténticas y divertidas, rompiendo estereotipos dentro de la casa.

Curvy Zelma, habitante de “La Casa de los Famosos 6”. Crédito: Cortesía | Telemundo

Stefano Piccioni

Es un modelo y atleta de nacionalidad brasileña. Es conocido como el “Hulk brasileño” por su impresionante físico. Dentro del juego ha destacado por su personalidad y su entusiasmo al querer aprender español.

¿Cómo votar para apoyar a tu favorito?

Los televidentes tienen la última palabra. Para votar por su finalista preferido, solo deben seguir estos pasos: Entrar a la sección de votaciones de “La Casa de los Famosos” en la página oficial de Telemundo (enlace disponible en el sitio).

Seleccionar la fotografía del participante que desean apoyar.

Hacer clic en el botón que dice “Vota”.

Importante: Durante el período de votación, hay un límite de un (1) voto por día por cada ventana de votación.

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