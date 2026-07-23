ICE arresta a inmigrantes durante redadas en Los Ángeles

Los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen atemorizada a la comunidad del vecindario de Panorama City, en Los Ángeles, tras el arresto de varias personas por los agentes federales.

Al menos cinco camionetas, con un número indeterminado de agentes irrumpieron el 21 de julio en diferentes puntos del vecindario angelino, donde llevaron a cabo operativos en los que arrestaron a varias personas que se encontraban en el lugar laborando o en camino a sus trabajos.

La presencia de los agentes federales de inmigración se reportó en las áreas cercanas a Tobias Avenue, Rayen Street y Parthenia Street, lo que reavivó la inquietud entre los miembros de la comunidad latina de la zona.

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Entre las personas detenidas por ICE estaba Jesús Muñoz, inmigrante mexicano de 45 años, quien fue detenido por los agentes aproximadamente a las 6:00 a.m. cuando caminaba hacia su automóvil para dirigirse a su trabajo.

La hija de Jesús Muñoz, Emily, de 19 años, reconoció que ella y su madre viven con angustia después de enterase del arresto de su padre a través de llamadas telefónicas.

“Estamos muy asustadas y perdidas. Me desperté, contesté y era mi papá. Me dijo que ICE lo detuvo y que me llamaba desde un número de Camarillo“, declaró Emily en una entrevista con la cadena Univision.

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Emily mencionó que después de varias llamadas, desde la 1:00 p.m. del 21 de julio ya no tuvo más comunicación con su padre.

La actividad de los agentes federales de inmigración provocó la alerta entre los residentes y los vendedores ambulantes que se encontraban en la zona.

Una vendedora de tamales logró salvarse de ser arrestada gracias a que buscó refugio dentro de un edificio y logró cerrar el portón a tiempo.

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Sin embargo, el esposo de la comerciante no tuvo la misma suerte y fue detenido por los agentes federales.

“Escuché ruidos y me asomé. Vi que la señora que vende tamales se metió porque conoce la clave del edificio. Se llevaron a su esposo, porque ella logró cerrar”, relató Lucía Macías, quien vive en la calle donde ocurrió el operativo.

Las recientes redadas de ICE en Panorama City hicieron que el sentimiento de temor regresara a los miembros de la comunidad, pese al estatus migratorio que tuvieran.

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A pesar de tener residencia legal, Lucía Macías confesó que vive con miedo constante de ser detenida por la migra.

“La verdad es que lo que estamos viviendo es algo horrible. En los 38 años que tengo viviendo aquí nunca habíamos sentido esto“, dijo Macías.

“Yo ya salgo con mis papeles conmigo, ya no anda uno seguro en este país, aunque tengamos papees no estamos seguros”, agregó la vecina de Panorama City.

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ICE arresta a influencer

Un conocido influencer, vendedor ambulante, fue detenido durante un operativo que ICE llevó a cabo este miércoles 22 de julio en el estacionamiento de un centro comercial de Panorama City.

Mauricio Lozano, de 34 años, originario de El Salvador, fue arrestado alrededor del mediodía de este miércoles, según dijo Jaime Barrera, otro vendedor ambulante, quien grabó el incidente con su celular.

“Estábamos trabajando cuando agentes de ICE llegaron, y solo nos dijeron: ‘La migra'”, expresó Barrera, en una entrevista con la cadena Telemundo.

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Jaime tuvo oportunidad de grabar la detención desde lejos, mientras también alertaba a otros miembros de la comunidad sobre la presencia de los agentes de ICE en el estacionamiento del centro comercial.

“Cuando ellos llegaron, nosotros salimos corriendo. Entonces mi compañero, Mauricio, conocido como ‘La Colochona’ aquí en el valle, corrió y le cayeron encima“, dijo Barrera.

Además de ser vendedor ambulante, Mauricio Lozano también tiene su actividad como influencer, con más de 100,000 seguidores en las redes sociales.

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“Él tiene una hija. Entonces, es triste, ¿verdad?, porque los hijos son los que sufren, los que pasan todo esto”, agregó Barrera.

Jaime dijo que él no corrió cuando llegaron los agentes, sino que se alejó tranquilamente antes de comenzar a grabar el arresto de Mauricio.

Otros vendedores ambulantes de Panorama City confirmaron que los operativos de ICE aumentaron desde hace unas semanas, como lo denunciaron activistas defensores de los inmigrantes.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado en relación con sus recientes operativos en Panorama City.

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