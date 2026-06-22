Joven nicaragüense detenido por ICE en cita migratoria en Los Ángeles

Un estudiante nicaragüense permanece bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento en Adelanto después de ser arrestado durante una cita migratoria el 10 de junio, un día después de graduarse con honores de la escuela preparatoria.

Wilber Urbina García, de 18 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Los Ángeles, unas horas después de celebrar su graduación.

El 9 de junio, Wilber se graduó con honores de Jordan High School, en el sur de Los Ángeles, con el sueño de asistir a El Camino College para obtener un título en medicina.

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Sin embargo, el futuro profesional del estudiante nicaragüense pende de un hilo tras ser detenido por ICE, cuando acudió a una visita rutinaria de migración acompañado por su madre y su hermana menor.

Hace unos tres años y medio, la familia escapó de la persecución política en Nicaragua, presentándose en la frontera sur para solicitar asilo político.

Desde entonces, la familia centroamericana obtuvo permisos de trabajo, pagó impuestos y asistió a todas las citas obligatorias de inmigración previas.

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Desde su detención, Wilber se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino.

Los familiares de Wilber reiteraron que el joven estudiante no tiene antecedentes penales y que está sufriendo una grave angustia por su detención migratoria.

“Como madre siento que me han arrancado algo“, declaró la madre de Wilber, Yadira García, en una entrevista con la cadena Univision.

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“A mí, el mundo se me fue. Yo no sabía de mí, no sabía dónde estaba“, agregó la madre tras recordar el momento en que Wilber había sido detenido por ICE.

De acuerdo con Yadira García, los agentes federales le dijeron que Wilber había sido separado de su caso de asilo porque el estudiante ahora es mayor de edad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó, en un comunicado, que si bien los hijos dependientes no pierden automáticamente sus derechos al cumplir 18 años, una solicitud pendiente no confiere estatus legal.

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Según la agencia federal, se consideró ilegal el ingreso de Wilber a los 14 años, por lo que fue sometido a una detención.

A pesar de que los sitios web de los tribunales hacen mención de una audiencia de inmigración programada para esta semana, no se ha anunciado públicamente una fecha y hora.

Se desconoce si el juez de inmigración que preside el caso de Wilber tendrá en cuenta en el momento de decidir su situación de custodia los logros académicos del estudiante hispano, la ausencia de antecedentes penales o sus lazos con la comunidad.

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Los profesores y administradores de Jordan High School mostraron su apoyo a Wilber Urbina, escribiendo numerosas cartas de respaldo que detallan su dedicación a los estudios y su sueño de convertirse en médico.

El hermano mayor de Wilber, quien tuvo oportunidad de visitarlo en el centro de detención de Adelanto, expresó su tristeza al verlo bajo custodia, mencionando que parece un niño comparado con todos los demás que se encuentran recluidos.

La familia contrató los servicios de un abogado especializado en migración para que represente a Wilber en su caso legal, y espera que el juez le conceda la libertad bajo fianza para que pueda regresar a casa y prepararse para sus estudios universitarios.

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