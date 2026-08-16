Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 16 de agosto

A solo horas de conocer el nombre del tercer participante eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”, las votaciones siguen abiertas y están muy reñidas después de la salida de Moisés Peñaloza, quien se ganó la salvación y preservó su estancia en la casa.

En la placa de nominados están: Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

Estas semanas han sido muy emotivas para los nominados, en especial, para Memo Schutz y Flor Vigna. El conductor deportivo afirmó que su ciclo había terminado, mientras que Vigna se sinceró con Cynthia Klitbo y expresó que estaba tratando de encajar dentro de la dinámica de la casa.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta Vaya Vaya, Memo Schutz se encuentra en el primer lugar de las votaciones con 22 % de los votos. Es la tercera vez que Schutz está nominado y se ha salvado en dos ocasiones.

De cerca le sigue el influencer Masas Altamimi, pues acumula 20 %. En el tercer puesto está la argentina Flor Vigna con 19 %. En la cuarta posición está Luis Chaparro con 14 %.

En los últimos dos lugares están la actriz Arantza Ruiz y la conocida “Chica del clima”, Yanet García, esto podría significar que cualquiera de las dos podría ser la eliminada esta noche.

El reality show inició el domingo 26 de julio con un total de 18 participantes. Hasta el momento, dos se han despedido de la competencia: La actriz Ximena Herrera y el influencer uruguayo Fede Vigevani.

Aunque por decisión del público salió la exintegrante de OV7 Mariana Ochoa, pero en esta edición incorporaron una dinámica nueva conocida como el “exilio” y Ochoa regresó a la casa.

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