Memo Schutz afirma que cumplió su ciclo “La Casa de los Famosos México” 2026

En la cena de nominados de “La Casa de los Famosos México 2026”, el conductor Memo Schutz se convirtió en el protagonista después de dar un discurso que fue capaz de estremecer a sus compañeros.

Junto a Flor, Arantza, Yanet, Luis y Masad, Memo enfrenta la posibilidad de ser eliminado en la próxima gala de sentencia. Por ello, durante la cena, cuando se planteó la pregunta sobre qué habitante consideraba que había cumplido su ciclo en la competencia, Memo tomó la palabra y sorprendió a todos con una declaración que conmovió hasta las lágrimas a su compañero Masad.

"Alguien que haya cumplido su ciclo y que tenga que salir de la casa, me voy yo. Porque extraño mucho a mi familia, porque ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Si alguien tiene que ser sacrificado, porque así nos están haciendo sacrificarnos, que sea yo. No podría yo poner a ninguno de mis compañeros delante de mí" Memo Schutz

¿Qué más dijo Memo?

El analista deportivo, conocido por su estilo frontal y reflexivo, también aprovechó para dirigirse a la audiencia y a sus detractores. Con honestidad reconoció que es consciente de las críticas en su contra, pero dejó claro que no está dispuesto a traicionar sus valores para mantenerse en la competencia.

“Lo he dicho desde el primer momento. Yo sé que me están viendo, me odian. Yo sé que me odian… pero las maneras de sobrevivir para mí hacen toda la diferencia. Y yo no voy a sobrevivir en contra de lo que yo pienso“, sentenció.

Además, dedicó un mensaje de respeto hacia sus compañeros nominados, asegurando que todos son “grandes personas” y merecedores de una oportunidad en el reality. Agregó: “Jefa, no me odies, pero eso es lo que yo creo”.

Memo cerró su intervención recordando que, más allá de las estrategias y alianzas internas, será el público quien tenga la última palabra. “Finalmente el público va a decidir quién se queda y quién se va”, afirmó.

A pesar de esta reflexión, Memo ha liderado las encuestas independientes desde su primera nominación y se ha convertido en uno de los favoritos del público.

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