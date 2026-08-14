Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 14 de agosto

Este domingo, 16 de agosto, se conocerá el nombre del tercer participante eliminado de “La Casa de los Famosos México”. En la tabla de nominación se encuentran: Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

Durante la cena de nominados, los sentimientos están a flor de piel y más para Memo Schutz porque afirmó que extraña a su familia y para él es un reto permanecer aislado de ellos.

El programa de telerrealidad inició con 18 participantes y, hasta el momento, dos han salido: Ximena Herrera y Fede Vigevani, quien se presume estaba en calidad de infiltrado.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta de la plataforma Vaya Vaya en el primer lugar está Memo Schutz con 31 % de los votos. El conductor deportivo se ha convertido en uno de los favoritos del público.

En la consulta sigue Masad Altamimi con el 25 % de apoyo, en el tercer lugar está Flor Vigna con 11 %, en la cuarta posición se encuentra Arantza Ruiz con 10 % y en las últimas posiciones están: Yanet García con 9 %, Luis Chaparro y Moisés Peñaloza con 7 % de los votos.

Encuesta Vaya Vaya. Crédito: Facebook/Vaya Vaya

A diferencia de la consulta de ayer, 13 de agosto, el apoyo de Luis Chaparro ha disminuido y está en el último escalón junto a Moisés. En las últimas dos eliminaciones, la aproximación de Vaya Vaya ha coincidido con los resultados de la competencia.

Sin embargo, el destino puede cambiar porque hoy uno de ellos podría ganar la salvación y salvarse a sí mismo. De ser así, quedarían solo seis famosos en riesgo de eliminación.

Este domingo, 16 de agosto, se conocerá el nombre del tercer eliminado o eliminada de la temporada.

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