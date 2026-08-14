Yahir es el verdadero líder de “La Casa de los Famosos México 4”

“La Casa de los Famosos México 4” tiene un líder indiscutible, y no me refiero al habitante que ganó esta distinción para la presente semana. No. Me refiero a la persona que maneja todos los hilos de la organización, que motiva el uso de la razón y que busca que todos trabajen en equipo en busca de un bien común. Y ese es Yahir Otón Parra.

El cantante y actor ha demostrado que, sin necesidad de imponerse, con base en el ejemplo y el uso de buen diálogo, todo es posible dentro de un reality, siempre y cuando el resto de personas entiendan el poder de la colaboración y los logros grupales. El trabajo es mutuo.

Pero vamos por partes: para que los famosos que integran esta temporada estén dispuestos a escuchar y seguir a Yahir, el intérprete de “La Locura”, no ha tenido que ganárselos con afán. Lo ha logrado, sí, pero nunca lo hemos visto obsesionado por agradar o complacer.

Sus compañeros lo reconocen; tanto Aldo Rendón como Ese Pérez destacan el liderazgo de Yahir. Pero repito, esto también es un trabajo de disposición, de entender que hay necesidades que deben ser suplidas y que la producción dentro del juego les otorga formas de obtener los resultados deseados para la alimentación, el avance en el juego y la convivencia.

Dicho esto, es bueno recordar que el caos en efecto puede ser motivado por una persona, por dos incluso. Puede también convencer a varios y encontrar “corillo”, como dicen en el Caribe. Pero también es cierto que, si uno decide resistirse e ir por otro camino, no solamente es válido, sino que además representa una buena parte de la sociedad que reconoce la anarquía. pero que no necesariamente la sigue como modelo de vida y convivencia.

Es un juego, desde luego que sí. Pero ese juego también es un reflejo de la sociedad y los distintos grupos que se mueven en ella. Todos tienen voz y un espacio al que pertenecen, y cada uno sigue el camino que desee transitar, pero el caos nunca lleva a buen puerto. Por eso bien reza un viejo refrán: “Crea fama y échate a dormir”.

La inteligencia artificial explica dicha expresión de la siguiente manera: “ Significa que una vez que una persona se gana una reputación —ya sea buena o mala—, esa imagen queda fija ante los demás y ya no necesita esforzarse por demostrarla o cambiarla . La opinión ajena se mantiene sola por el peso de la costumbre”.

Esto obviamente es lo que ha pasado con los “chicos y chicas reality”. Todas y todos ellos han creado la fama que tienen ahora, para bien y para mal. Esto hace que recordemos el estilo de juego de personalidades como Manelyk González, Luca Onestini, Samira Jalil, Yina Calderón, Fabio Onestini, Melisa Gate, Laura G, Rey Grupero, Oriana Marzolli, Josh Martínez, Curvy Zelma y la mismísima Celinee Santos Frías, entre otros.

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