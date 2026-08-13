Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 13 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” continúa y se acerca una nueva gala de eliminación, esta semana hay siete habitantes en la placa y son: Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

Durante la transmisión del martes, cada uno de los participantes ingresó al confesionario para ejercer su voto, y los resultados dejaron a este grupo en riesgo. Tal como marca el formato, uno de ellos será salvado este viernes, mientras que otro se convertirá en el tercer eliminado de la temporada.

¿Cómo van las votaciones del público?

Según la encuesta del sitio Vaya Vaya, el participante predilecto vuelve a ser el conductor deportivo Memo Schutz con 30 % de los votos. De hecho, es la tercera semana que Schutz está nominado.

En el segundo lugar también se encuentra un nombre habitual entre los nominados: Masad Altamimi con 26 % de los votos. Siguen en el tercer lugar y cuarto lugar Flor Vigna con 12 % y Yanet García con 11 %.

En los últimos lugares se encuentran: Arantza Ruiz (9 %), Luis Chaparro (7 %) y Moisés Peñaloza (5 %)

Si se cumple este pronóstico, Peñaloza, quien fue el líder la semana pasada, sería el siguiente eliminado.

¿Quiénes han sido eliminados hasta ahora?

En lo que va de la temporada 2026 de “La Casa de los Famosos México”, dos participantes han abandonado la competencia de manera definitiva: Ximena Herrera y Fede Vigevani.

Pero, en un giro inesperado, Mariana Ochoa regresó al reality en lugar de Fede Vigevani, lo que generó todo tipo de especulaciones entre la audiencia.

¿Fede Vigevani era un infiltrado?

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

Aunque la producción oficial no lo ha confirmado, versiones extraoficiales señaladas por fuentes cercanas al programa indican que la salida de Fede Vigevani no fue casualidad.

Según se filtró en redes sociales y foros de debate, el exhabitante habría ingresado a la casa con un rol de “infiltrado”, y su eliminación habría sido una orden directa de la jefa de producción, quien decidió cortar su participación al considerar que su estrategia no se alineaba con los objetivos del reality.

Desde que inició la temporada, el 26 de julio, sin duda “La Casa de los Famosos 4” está generando nuevas audiencias y grandes expectativas gracias a sus participantes llenos de humor y también dramas.

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