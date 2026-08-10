Cynthia Klitbo y Aldo Rendón se reconcilian en “La Casa de los Famosos México 4”

Desde el inicio de “La Casa de los Famosos México 4” la convivencia se ha convertido en uno de los elementos más comentados del programa de telerrealidad y eso quedó demostrado después del enfrentamiento y reconciliación entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón.

Todo inició durante el desayuno, cuando Cynthia reclamó a sus compañeros por despertarla constantemente con gritos y voces a todo volumen. Aldo, en lugar de mostrar empatía, respondió con una frase que encendió la mecha: “Aguanta vara”.

La tensión escaló rápidamente cuando ambos comenzaron a lanzarse insultos personales, incluyendo reclamos sobre sus ronquidos, hasta que otros habitantes tuvieron que intervenir para detener la pelea.

La reconciliación

Sin embargo, que parecía destinado a convertirse en una enemistad duradera dentro de la casa tomó un rumbo diferente cuando Aldo, después de bañarse y reflexionar, decidió acercarse a Cynthia con una actitud más calmada.

"Mi mamá a mí no me educó para hacer esos shows y esos tangos" Aldo Rendón

El estilista siguió: “Te pido una disculpa de corazón. Te quiero. No llores”. Por su parte, Cynthia no pudo contener las lágrimas al escuchar esas palabras.

La conversación también se convirtió en un espacio de reconocimiento mutuo: “Gracias por tu corazón, por tu maternidad, que no la puedes ocultar. Eres una mamá con todos. Para mí eres una reina“, le dijo el estilista ala actriz.

Después de eso, Aldo afirmó: “Y fuera de aquí tienes un amigo para siempre”. Cynthia agradeció entre lágrimas y ambos renovaron su compromiso de cariño mutuo. “Te quiero mucho”, dijo Aldo, mientras Cynthia respondió: “Yo también”.

“La Casa de los Famosos México 4” inició el domingo, 26 de julio, con un total de 18 participantes y dos han sido eliminadas: La cantante Mariana Ochoa y la actriz Ximena Herrera.

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