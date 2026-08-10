Terremoto de 7.4 sacude Colombia: impactantes imágenes de la destrucción

Colombia despertó este lunes con una de las sacudidas más fuertes de las últimas décadas. Durante la mañana de este lunes, un terremoto de magnitud 7.4 estremeció el occidente del país y dejó a su paso edificios colapsados, viviendas destruidas, calles afectadas y escenas de emergencia que rápidamente quedaron registradas en videos.

El epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 7.4 y una profundidad cercana a los 107 kilómetros.

Las imágenes muestran la dimensión de la emergencia: estructuras que cedieron, fachadas dañadas, vehículos desplazados por el movimiento y personas que abandonaron los edificios en medio del temor a nuevas réplicas. En algunas zonas, los equipos de rescate comenzaron a trabajar entre los escombros en busca de personas atrapadas.

El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, calificó el movimiento como el “sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país”.

dificación destruida por un terremoto de magnitud 7.4 este lunes, en Manizales. Crédito: Miguel Angel Lopez | AP

La magnitud de los daños quedó clara horas después. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas el viernes pasado, informó un balance preliminar de 111 personas fallecidas y 87 heridas. Además, reportó 1,575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, afirmó el mandatario al anunciar la declaración de desastre nacional.

La emergencia golpeó con especial fuerza a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó reportaron daños importantes, mientras las autoridades evaluaban la situación en otros municipios.

El terremoto también afectó infraestructura esencial. De acuerdo con el balance presentado por De la Espriella, 18 centros de salud y 52 centros educativos sufrieron daños. También resultaron afectadas 18 carreteras y siete aeropuertos: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura.

En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, las imágenes captaron edificios dañados y operaciones de rescate. En Manizales también se reportaron afectaciones en construcciones emblemáticas, mientras que en Cali varias estructuras resultaron seriamente dañadas

La tragedia volvió además a poner en la memoria de los colombianos el terremoto que devastó el Eje Cafetero en 1999, cuando un sismo de magnitud 6.2 golpeó principalmente Armenia y dejó alrededor de 1,900 muertos.

Esta vez, la profundidad del movimiento no evitó los daños. El terremoto ocurrió en una región con alta actividad sísmica y su impacto alcanzó buena parte del occidente y centro del país.

El terremoto en Colombia deja al menos 111 muertos y 87 heridos, según el presidente. Crédito: Santiago Saldarriaga | AP

Mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de estructuras, las imágenes de edificios reducidos a escombros, calles cubiertas de materiales y familias reunidas en espacios abiertos muestran el verdadero alcance de una tragedia que apenas comienza a dimensionarse.

Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y rescate ante la posibilidad de encontrar más personas entre los escombros, por lo que el número de víctimas podría aumentar.

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