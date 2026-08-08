Pagos de $5,181 del Seguro Social el 12 de agosto: quiénes lo reciben

El miércoles 12 de agosto comenzará la primera ronda de pagos del Seguro Social correspondiente a este mes para todos aquellos que solicitaron sus beneficios después de mayo de 1997. Aunque algunos jubilados pueden recibir hasta $5,181 dólares al mes, esa cantidad varía y depende del historial laboral y aportaciones de los beneficiarios.

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos de agosto principalmente de acuerdo con la fecha de nacimiento, salvo los depósitos del SSI o de aquellos jubilados que reclamaron sus beneficios antes de mayo de 1997. Por eso, saber en qué grupo se encuentra cada persona permite conocer cuándo llegará su próximo depósito.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 12 de agosto?

Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago el miércoles 12 de agosto. Esta será la primera de las tres rondas regulares de pagos que la SSA realizará durante el mes.

El calendario de agosto quedó de la siguiente manera:

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 12 de agosto .

. Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de agosto.

Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 26 de agosto.

Si una persona recibe beneficios del Seguro Social con base en el historial laboral de otra, como ocurre con algunos cónyuges y sobrevivientes, la SSA toma en cuenta la fecha de nacimiento de la persona cuyo registro laboral genera el beneficio.

Por otra parte, las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 reciben sus pagos bajo otras fechas (el día 3 de cada mes). Lo mismo ocurre con quienes reciben conjuntamente beneficios del Seguro Social y del Seguro Ingreso Suplementario (SSI).

¿Quiénes pueden recibir hasta $5,181 dólares?

El beneficio máximo de jubilación en 2026 puede llegar a $5,181 dólares mensuales para una persona que solicite sus beneficios a los 70 años y que haya cumplido con los requisitos de ingresos necesarios durante su vida laboral.

La edad en que una persona decide jubilarse tiene un impacto importante en el monto que recibe. En 2026, los beneficios máximos son:

A los 62 años: $2,969 dólares al mes.

A la edad plena de jubilación: $4,152 dólares al mes.

A los 70 años: $5,181 dólares al mes.

Para alcanzar el máximo, no basta con esperar hasta los 70 años, el trabajador también debe haber obtenido durante prácticamente toda su vida laboral ingresos sujetos al límite máximo del Seguro Social.

El beneficio de cada persona depende de factores como sus ingresos registrados y la edad en la que comenzó a cobrar, por eso, la mayoría de los jubilados recibe una cantidad menor.

¿A qué edad puedo solicitar el Seguro Social?

Los trabajadores pueden comenzar a solicitar sus beneficios de jubilación desde los 62 años. Sin embargo, pedirlos antes de la edad plena de jubilación significa recibir un pago mensual reducido.

Quienes esperan después de alcanzar la edad plena pueden aumentar su beneficio mediante créditos por jubilación aplazada, hasta cumplir los 70 años. Después de esa edad, retrasar la solicitud ya no incrementa el pago.

Los trabajadores pueden consultar una estimación personalizada de sus beneficios a través de my Social Security, la herramienta en línea de la SSA.

¿Cuánto recibe en promedio un jubilado?

El beneficio máximo de $5,181 dólares está muy por encima del pago que recibe el jubilado promedio. De acuerdo con las cifras de la SSA, el beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados en 2026 es de aproximadamente $2,071 dólares. Para los trabajadores que reciben beneficios por discapacidad, el promedio es de unos $1,630 dólares.

El pago individual puede ser mayor o menor dependiendo del historial laboral y de la edad en la que se solicitaron los beneficios.

¿Cómo se reciben los pagos?

La SSA entrega los beneficios principalmente mediante depósito directo en una cuenta bancaria. Los beneficiarios también pueden utilizar la tarjeta Direct Express, destinada a recibir pagos federales.

Si espera recibir su beneficio el miércoles 12 de agosto, revise su cuenta bancaria o tarjeta en esa fecha. También es recomendable mantener actualizados los datos financieros registrados ante la SSA para evitar problemas con futuros depósitos.

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