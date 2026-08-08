“Quien desafíe su poder será castigado”: integrante del CJNG habla en un documental sobre “El 03”

La estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atraviesa una nueva etapa luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Un integrante de las unidades especiales de la organización reconoció públicamente que Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03” o “El Pelón”, ocupa actualmente la máxima posición dentro del grupo criminal.

La declaración fue presentada en un documental del canal alemán ARTE, emitido en junio de 2026, y representa una de las confirmaciones públicas más directas sobre la sucesión dentro del CJNG.

El integrante del grupo criminal también lanzó una advertencia contra quienes pretendan desafiar la autoridad del nuevo jefe.

“Es la autoridad y el poder. Es a quien obedecemos. Tiene un gran corazón para todo su pueblo. Pero cuidado: quien desafíe su poder será castigado. Quien cruce esa línea será severamente castigado”, señaló en el documental.

El testimonio presentado en el documental no sólo apunta a una sucesión dentro del grupo criminal, sino que también exhibe el mensaje de autoridad con el que la nueva dirigencia pretende consolidar su posición.

Valencia González es hijastro de “El Mencho” y desde hace años ha sido identificado como uno de los operadores de mayor relevancia dentro de la estructura del CJNG.

Su nombre cobró especial relevancia después de la muerte de Oseguera Cervantes, ocurrida en febrero de 2026. En julio, el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ya había identificado a Valencia González como el nuevo líder del CJNG.

La identificación estadounidense reforzó las versiones que apuntaban a una sucesión encabezada por “El 03”. Ahora, el testimonio de un integrante de las unidades especiales del propio grupo aporta un elemento adicional a esa versión.

¿Quién es “El 03”?

Juan Carlos Valencia González nació en California y tiene nacionalidad mexicana y estadounidense. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, relacionado con el antiguo Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, integrante de la familia Valencia. Posteriormente se convirtió en hijastro de “El Mencho”.

Antes de ser señalado como líder del CJNG, Valencia González ya había sido relacionado con estructuras armadas y operativas de la organización.

Su ascenso se explica, según medios como el semanario Proceso, por la combinación de sus vínculos familiares y su posición dentro de las estructuras de poder del cártel.

Millonaria recompensa por su captura

La designación de “El 03” como presunto dirigente del CJNG también ocurre mientras Estados Unidos intensifica su ofensiva contra la organización.

El gobierno estadounidense elevó recientemente a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Valencia González, dentro de una ofensiva que contempla más de 100 millones de dólares en recompensas por información sobre distintos líderes vinculados al CJNG.

Por ahora, el nombre de “El 03” aparece cada vez con mayor frecuencia en informes y declaraciones oficiales como la figura que habría tomado el control de la organización tras la muerte de “El Mencho”.

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