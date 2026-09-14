Trump insinúa que tras finalizar la guerra, EE.UU. podría quedarse en Irán y controlar su petróleo como en Venezuela

El presidente Donald Trump planteó el domingo la posibilidad de que Estados Unidos permanezca en Irán después de la guerra y conserve parte de su petróleo, una idea que vinculó directamente con el acuerdo petrolero alcanzado por su administración con Venezuela.

Durante su estancia en Irlanda, donde asistió al Irish Open y participó en actividades de golf, Trump dijo que Washington eventualmente podría retirarse de Irán, aunque dejó abierta una alternativa. “Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, afirmó ante periodistas.

El mandatario también sostuvo que Irán busca negociar con Estados Unidos y volvió a anticipar que el conflicto podría terminar después de las elecciones legislativas de noviembre. “Finalmente nos retiraremos de Irán”, dijo, al tiempo que aseguró que el gobierno iraní está “pidiendo constantemente” conversaciones de paz. Teherán ha rechazado anteriormente esa caracterización.

Reporter: “What do you make of the Gulf nations meeting with Iran on Monday?”



President Trump: “I don't care. That's up to them. That's fine. If they can be happy, you know, as long as Israel, along with the nations that we're talking about, and they're happy. That's fine.”? pic.twitter.com/KazH1MSYGz — RedWave Press (@RedWavePress) September 13, 2026

Trump vincula petróleo iraní con el acuerdo alcanzado en Venezuela

Trump presentó como referencia el acuerdo anunciado en agosto con Venezuela, mediante el cual Estados Unidos contempla adquirir una parte de la producción petrolera de una compañía privada venezolana a costo de producción. El proyecto, según declaraciones de la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, contempla el desarrollo durante 25 años de 17 yacimientos estratégicos, con una producción máxima superior a 1.5 millones de barriles diarios.

Trump aseguró que los ingresos derivados de Venezuela han permitido “pagar la guerra muchas veces” y describió la situación del país como una oportunidad para el regreso de compañías petroleras estadounidenses. La posibilidad de aplicar un esquema semejante en Irán surge mientras la guerra mantiene bajo presión al mercado energético internacional.

El cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo, ha provocado un incremento en los precios de los combustibles. Trump ha insistido en que los precios del petróleo y la gasolina caerán “en picado” cuando termine el conflicto.

Sin embargo, los mercados permanecen atentos a cualquier interrupción adicional del suministro, especialmente después de un ataque contra un oleoducto en Arabia Saudita.

Mientras tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que un acuerdo que se prevé anunciar sobre el estrecho de Ormuz no significará su reapertura mientras Estados Unidos no retome compromisos establecidos en junio.

Trump también fue cuestionado sobre futuras elecciones en Venezuela. Respondió que se realizarán “cuando estén listos”, sin ofrecer una fecha específica.

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