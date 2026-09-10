Trump: “La guerra contra Irán terminará inmediatamente después de las elecciones”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que la guerra con Irán terminará “inmediatamente” después de que Estados Unidos celebre las elecciones legislativas de mitad de mandato el próximo 3 de noviembre, porque a su juicio Irán será incapaz de resistir más tiempo. Agregó que el término del conflicto provocará una inmediata caída en los precios del combustible.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones” porque Irán “ya no puede resistir más”, dijo Trump a la prensa en la pista de la base aérea de Andrews, cerca de Washington. “Están intentando desesperadamente influir en la elección”, agregó. También estimó que “justo después de los comicios, el precio del petróleo va a desplomarse”.

Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades en los últimos días. A raíz del conflicto que empezó a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los precios de los combustibles se han elevado para los estadounidenses, lo que hace temer a Trump y a su Partido Republicano una dura derrota en las legislativas, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado.

Mundo “en graves problemas”

Según Trump, el objetivo de Teherán es influir en las elecciones de Estados Unidos para favorecer la llegada de legisladores que les permitan obtener un arma nuclear, una posibilidad que, advirtió, dejaría al mundo “en graves problemas”. El mandatario señaló que una nueva negociación con Teherán para cerrar un acuerdo nuclear podría ser posible, aunque puntualizó que actualmente no la está buscando.

El mandatario anticipó que “vendrán muchas más ofensivas” de las fuerzas estadounidenses, tras los ataques que lanzaron contra nueve barcos iraníes. El martes, las fuerzas armadas estadounidenses -que imponen un bloqueo sobre los puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz- anunciaron la destrucción de cinco petroleros, en represalia por ataques iraníes.

Irán, en respuesta, dijo este miércoles que atacó más de una decena de embarcaciones que intentaban franquear el estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del petróleo.