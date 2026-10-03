Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”, hoy 3 de octubre

“La Casa de los Famosos México 4” llegará a su gran final y este domingo se conocerá el nombre del ganador o ganadora de esta edición. En la recta final se enfrentarán: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres.

Días antes salieron Ernesto Laguardia como el séptimo finalista y Yahir como el sexto finalista.

¿Cómo van las votaciones?

Karina Torres sigue en el primer lugar de la encuesta independiente de “Vaya Vaya”. La influencer acumula 38 % de aprobación. En el segundo puesto se encuentra Mariana Ochoa con 28 %.

En el tercer puesto hay empate y están dos participantes: Gema Garoa y Ese Pérez con 15 %. En la última posición está Memo Schutz con 4 %.

Este panorama indica que Karina puede convertirse en la ganadora de esta edición del reality show. En el segundo puesto estaría Mariana Ochoa, un giro sorprendente en esta historia, puesto que la exintegrante de OV7 fue la primera eliminada del programa, pero regresó gracias a la dinámica del “Exilio”.

De acuerdo a Galilea Montijo, conductora del reality, afirmó que esta temporada las votaciones han sido dispersas y en el programa “Hoy” recalcó que es importante que los fandoms no bajen la guardia.

La gran final se transmitirá desde las 8:00 p.m. (hora México) a través de ViX y las redes sociales del programa.

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