El exjefe de gabinete de Pete Hegseth, Joe Kasper, pidió la renuncia del secretario de Defensa, al considerar que su gestión al frente del Pentágono ha deteriorado su capacidad de liderazgo, afectado la estructura militar y complicado las relaciones con el Congreso. Kasper, quien trabajó con Hegseth durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump, aseguró que el funcionario ha perdido credibilidad y que su permanencia en el cargo podría agravar los problemas dentro del Departamento de Defensa.

“La capacidad de Pete para ser eficaz se ha visto limitada y muy pronto perderá toda capacidad para serlo”, declaró Kasper en una entrevista con POLITICO publicada el lunes. “Por esa razón y otras, es hora de que Pete se retire”. El exfuncionario también cuestionó la conducción de la guerra contra Irán, a la que calificó de “desastre”, y criticó los despidos de altos mandos militares, así como las decisiones que, según él, han debilitado la experiencia y capacidad de liderazgo dentro de las fuerzas armadas.

Kasper sostuvo que Hegseth ha privilegiado su imagen pública y sus intereses personales por encima de las responsabilidades institucionales del Pentágono. “Pete ha sido beligerante en su gestión de un cargo que le sobrevivirá a él y a cualquier recuerdo de su servicio”, afirmó.

EXCLUSIVE: The former chief of staff to Defense Secretary Pete Hegseth, Joe Kasper, is calling on him to resign, telling me he has badly mismanaged both the Pentagon and his “shitshow” war in Iran. He said Hegseth has prioritized showmanship over his job. https://t.co/QK5YIcLIiL — Daniel Lippman (@dlippman) November 23, 2026

Acusan a Hegseth de deteriorar relaciones con el Congreso

El exjefe de gabinete consideró que el secretario de Defensa ha deteriorado sus relaciones con legisladores y enfrenta dificultades para conseguir respaldo político y financiamiento para las prioridades del departamento. “No solo ha quemado puentes en el Capitolio, sino que los ha arrasado. … Va a ser asfixiado, y no será una asfixia lenta”, dijo Kasper. “Será una asfixia rápida”.

Las críticas se producen después de que Hegseth sobreviviera a un intento de destitución en la Cámara de Representantes impulsado por el congresista Thomas Massie, republicano de Kentucky, quien dejará su cargo.

Trump respaldó al secretario y lo elogió por realizar cambios en la cúpula militar, mientras que el ascenso de Stephen Miller a jefe de gabinete de la Casa Blanca podría fortalecer la posición de Hegseth debido a la estrecha relación entre ambos. Kasper también cuestionó el despido de Dan Caldwell, Darin Selnick y Colin Carroll en abril de 2025, después de una investigación por presuntas filtraciones de información confidencial. Los tres negaron las acusaciones.

El exfuncionario afirmó que posteriormente no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones de filtraciones, mientras que Caldwell fue reincorporado a la administración en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Un funcionario del Pentágono rechazó las declaraciones de Kasper y lo calificó como un exempleado descontento que busca desacreditar a su antiguo jefe.

El portavoz sostuvo que Hegseth está concentrado en fortalecer las capacidades militares y apoyar a los soldados, mientras acusó a Kasper de intentar reescribir su paso por el departamento. Kasper también cuestionó los despidos y salidas de altos mandos, entre ellos el secretario del Ejército Dan Driscoll y el jefe del Estado Mayor Randy George, y consideró que la institución ha perdido liderazgo en puestos estratégicos. A su juicio, la historia será especialmente crítica con Hegseth por las decisiones tomadas durante su gestión.

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