Trump respalda a Pete Hegseth tras fracaso del intento de destituirlo y lo llama “gran patriota”

El presidente Donald Trump salió en defensa de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearan una iniciativa para someterlo a un juicio político por su actuación en la guerra contra Irán. Trump calificó a Hegseth como un “gran patriota estadounidense” y celebró que la propuesta impulsada por el congresista republicano Thomas Massie no consiguiera avanzar en el Congreso, donde la mayoría de su partido evitó que el procedimiento llegara a una votación sobre los cargos de destitución.

“¡El intento de los demócratas de destituir al Secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente!”, escribió el mandatario en Truth Social, donde también arremetió contra Massie por apartarse de la posición republicana.

“Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete”, agregó Trump, quien interpretó el resultado como una exoneración política de su colaborador. La Cámara de Representantes votó 211 contra 204 para enviar la resolución al Comité Judicial, una decisión que frenó su avance y prácticamente sepultó, por ahora, el intento de iniciar un juicio político contra el responsable del Pentágono.

Massie había presentado ocho artículos de acusación contra Hegseth, entre ellos señalamientos relacionados con la conducción de las operaciones militares estadounidenses contra Irán. El legislador de Kentucky sostuvo que el secretario había participado en una guerra ilegal.

The Democrats’ attempt to impeach Secretary of War Pete Hegseth has miserably FAILED! Every single Republican, except Thomas Massie, a major LOSER, voted in favor of Pete. Again, Victories in Venezuela and Iran, the Best Recruitment Numbers in the History of the Military (Long? pic.twitter.com/mZKRrN9nD3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 10, 2026

Trump exige una “victoria total” en la guerra contra Irán

El respaldo presidencial llegó un día después de la votación y coincidió con el discurso de Trump durante la ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde Hegseth recibió una ovación de los asistentes. “Tenía el presentimiento de que esto sucedería. Ha hecho un trabajo fantástico. Los quiere y los protege”, expresó Trump al referirse al secretario de Defensa.

Durante el acto, el mandatario también defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que su administración no se conformará con un resultado parcial.

“Nosotros ganamos. La cuestión es cuándo terminaremos. Quiero asegurarme de que tengamos una victoria total, no una victoria del 93 por ciento”, afirmó al referirse al conflicto. Trump agradeció especialmente a los militares y veteranos que, según dijo, trabajan para impedir que la República Islámica de Irán, a la que describió como el principal patrocinador mundial del terrorismo de Estado, consiga desarrollar un arma nuclear.

Por su parte, Hegseth había defendido previamente las operaciones militares durante una conferencia de prensa en el Pentágono, la primera que ofrecía desde mayo. “Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje”, declaró al cuestionar los intentos de destituir al presidente. También aseguró que respaldaba todas las operaciones militares ejecutadas contra Irán y que estaría dispuesto a repetirlas.

El resultado legislativo representa un alivio temporal para Hegseth, pero no necesariamente el cierre de las controversias. Los demócratas, que consiguieron recuperar el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, anticiparon que retomarán las investigaciones en enero, cuando asuma la nueva legislatura.

Trump, entretanto, enfrenta el descontento generado por la guerra y el aumento de los precios de la gasolina, dos factores que marcaron el revés electoral republicano.

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