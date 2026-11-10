Hegseth enfrenta intento de destitución y responde “Es una farsa y una puesta en escena”
Thomas Massie presentó ocho acusaciones contra el jefe del Pentágono por la guerra de Irán y otras operaciones militares
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió con dureza al intento de destituirlo impulsado por un congresista republicano por su gestión de la guerra contra Irán. Durante su primera conferencia de prensa en el Pentágono en seis meses, el funcionario rechazó las acusaciones y lanzó una frase que resume su postura: “Es una farsa y una puesta en escena”.
La comparecencia ocurrió este martes 10 de noviembre, un día después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, presentara ocho artículos de juicio político contra el jefe del Pentágono. Las acusaciones abarcan la conducción de la guerra contra Irán, operaciones militares en Venezuela y Yemen, ataques contra embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico y supuestas represalias contra un senador demócrata.
Hegseth rechaza su destitución
“Lo que intenta este congresista descontento y derrotado no es supervisión ni rendición de cuentas. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, afirmó Hegseth ante los periodistas.
El funcionario también sostuvo que Massie pretende perjudicar al presidente Donald Trump y a los militares estadounidenses por desacuerdos políticos.
“Es una farsa, una puesta en escena, y todo el mundo lo sabe”, insistió. Hegseth argumentó que ningún secretario de Defensa había enfrentado un proceso de destitución por ejecutar operaciones militares y defendió las acciones de las fuerzas estadounidenses como legítimas y exitosas.
Las ocho acusaciones contra Hegseth
La resolución de Massie incluye señalamientos especialmente delicados sobre la guerra contra Irán. Tres de los ocho artículos cuestionan que la administración mantuviera las operaciones militares sin autorización del Congreso y después de los plazos establecidos por la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
Otro artículo acusa a Hegseth de ignorar las normas destinadas a proteger a la población civil, en particular por un ataque contra una escuela de niñas en Minab, Irán, que dejó decenas de menores muertos, según la resolución.
Los demás señalamientos incluyen operaciones en Venezuela y Yemen, ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y supuestas represalias contra el senador Mark Kelly después de que este cuestionara públicamente las órdenes militares ilegales.
Massie sostiene que el secretario abusó de sus facultades y ejecutó órdenes contrarias a la Constitución y las leyes estadounidenses. Hegseth, por su parte, rechaza que sus decisiones constituyan delitos que justifiquen su destitución.
Trump respalda al jefe del Pentágono
El presidente Donald Trump tampoco dejó solo a su secretario. Después de escuchar su defensa pública, le otorgó una calificación de “A+, PLUS, PLUS” en Truth Social y arremetió contra Massie, a quien llamó “un completo perdedor”.
El mandatario ya había expresado su respaldo al funcionario y consideró que merece reconocimiento, no un proceso de destitución.
La resolución de Massie obliga a la Cámara de Representantes a decidir qué hacer con las acusaciones. Si la Cámara aprueba los artículos, el caso pasaría al Senado, donde se necesitaría una mayoría de dos tercios para condenar a Hegseth y retirarlo del cargo.
La votación podría realizarse antes de que termine la semana. Por ahora, el secretario mantiene el respaldo de Trump, mientras enfrenta uno de los cuestionamientos políticos más importantes de su gestión al frente del Pentágono.
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