Hegseth enfrenta intento de destitución y responde “Es una farsa y una puesta en escena”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió con dureza al intento de destituirlo impulsado por un congresista republicano por su gestión de la guerra contra Irán. Durante su primera conferencia de prensa en el Pentágono en seis meses, el funcionario rechazó las acusaciones y lanzó una frase que resume su postura: “Es una farsa y una puesta en escena”.

La comparecencia ocurrió este martes 10 de noviembre, un día después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, presentara ocho artículos de juicio político contra el jefe del Pentágono. Las acusaciones abarcan la conducción de la guerra contra Irán, operaciones militares en Venezuela y Yemen, ataques contra embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico y supuestas represalias contra un senador demócrata.

Oops, now he needs to rewrite his speech



"I hope Hegseth addresses the 8 articles of impeachment, & doesn‘t get up & misquote the Bible in Quentin Tarantino fashion & do some pull-ups & call everybody fat & gay. I may have just given you half his speech” pic.twitter.com/8TvRu0ERdf — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 10, 2026

Hegseth rechaza su destitución

“Lo que intenta este congresista descontento y derrotado no es supervisión ni rendición de cuentas. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, afirmó Hegseth ante los periodistas.

El funcionario también sostuvo que Massie pretende perjudicar al presidente Donald Trump y a los militares estadounidenses por desacuerdos políticos.

“Es una farsa, una puesta en escena, y todo el mundo lo sabe”, insistió. Hegseth argumentó que ningún secretario de Defensa había enfrentado un proceso de destitución por ejecutar operaciones militares y defendió las acciones de las fuerzas estadounidenses como legítimas y exitosas.

Defense Secretary Pete Hegseth on articles of impeachment: "These resolutions are a farce. They mock the Constitution, they attack the chain of command, and they criminalize the warfighters who execute lawful orders." pic.twitter.com/PoUUkMpiEk — CSPAN (@cspan) November 10, 2026

Las ocho acusaciones contra Hegseth

La resolución de Massie incluye señalamientos especialmente delicados sobre la guerra contra Irán. Tres de los ocho artículos cuestionan que la administración mantuviera las operaciones militares sin autorización del Congreso y después de los plazos establecidos por la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Otro artículo acusa a Hegseth de ignorar las normas destinadas a proteger a la población civil, en particular por un ataque contra una escuela de niñas en Minab, Irán, que dejó decenas de menores muertos, según la resolución.

Los demás señalamientos incluyen operaciones en Venezuela y Yemen, ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y supuestas represalias contra el senador Mark Kelly después de que este cuestionara públicamente las órdenes militares ilegales.

Massie sostiene que el secretario abusó de sus facultades y ejecutó órdenes contrarias a la Constitución y las leyes estadounidenses. Hegseth, por su parte, rechaza que sus decisiones constituyan delitos que justifiquen su destitución.

Today the House will vote on the Hegseth Impeachment Resolution. The first vote will be on a procedural motion to kill the resolution such as motion to “refer to committee.” If we can overcome that effort, we will proceed to a real debate and vote on the Articles of Impeachment. pic.twitter.com/UqHrUkw7eD — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 10, 2026

Trump respalda al jefe del Pentágono

El presidente Donald Trump tampoco dejó solo a su secretario. Después de escuchar su defensa pública, le otorgó una calificación de “A+, PLUS, PLUS” en Truth Social y arremetió contra Massie, a quien llamó “un completo perdedor”.

El mandatario ya había expresado su respaldo al funcionario y consideró que merece reconocimiento, no un proceso de destitución.

La resolución de Massie obliga a la Cámara de Representantes a decidir qué hacer con las acusaciones. Si la Cámara aprueba los artículos, el caso pasaría al Senado, donde se necesitaría una mayoría de dos tercios para condenar a Hegseth y retirarlo del cargo.

La votación podría realizarse antes de que termine la semana. Por ahora, el secretario mantiene el respaldo de Trump, mientras enfrenta uno de los cuestionamientos políticos más importantes de su gestión al frente del Pentágono.

"What about impeaching the leaders of these stupid wars?"



President Trump delivers a forceful defense of War Secretary Pete Hegseth, pushing back against calls for his impeachment and questioning why leaders responsible for decades of American wars aren't facing the same? pic.twitter.com/HDigdUEzAb — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

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