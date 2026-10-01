Hegseth incorpora a Elon Musk al Pentágono para estudiar cómo serán las guerras del futuro

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una nueva iniciativa del Pentágono que tendrá entre sus principales responsables al empresario Elon Musk, en un movimiento que coloca a uno de los hombres más influyentes del sector tecnológico en el análisis sobre el futuro de la guerra.

El anuncio ocurrió el último día de septiembre durante el discurso de Hegseth sobre el “Estado de las Fuerzas Armadas”, celebrado en la base de Marines de Quantico, Virginia. De acuerdo con AP y otros medios estadounidenses, Musk codirigirá el llamado Proyecto Meridian junto con el empresario de defensa Palmer Luckey y el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.

¿Qué hará Elon Musk en el Proyecto Meridian?

La iniciativa tendrá un plazo de 120 días para estudiar cómo podrían evolucionar los campos de batalla y determinar qué armas, tecnologías y capacidades militares necesitará Estados Unidos para enfrentar futuros conflictos.

Según TechCrunch, los participantes deberán estudiar los campos de batalla del futuro y presentar propuestas para desarrollar, probar y desplegar tecnologías avanzadas. El informe final incluirá una parte pública y un anexo clasificado.

Hegseth defendió la participación de personas externas al Pentágono al argumentar que los mejores pronósticos sobre los conflictos futuros no necesariamente están dentro de las estructuras militares tradicionales.

“Estamos aprovechando una fuente única de ventaja estadounidense: nuestros innovadores, nuestros líderes y nuestros tecnólogos”, dijo Hegseth durante su discurso, según reportaron medios como Axios y UPI.

El proyecto estará bajo la dirección de Emil Michael, responsable de tecnología e investigación del Departamento de Defensa. Musk y Luckey llegan además con experiencia empresarial directamente relacionada con el sector militar: SpaceX, de Musk, y Anduril, de Luckey, tienen contratos con el gobierno estadounidense.

El proyecto llega junto a un nuevo comando militar

El anuncio del Proyecto Meridian formó parte de un paquete más amplio de cambios presentado por Hegseth. Entre ellos está la creación del Autonomous Warfare Command, un nuevo comando de cuatro estrellas destinado a acelerar el desarrollo y despliegue de sistemas autónomos, robótica y drones.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Hegseth busca que este nuevo comando esté operativo en octubre de 2027. El Pentágono también presentó el llamado Proyecto Agincourt, enfocado en acelerar el desarrollo de sistemas no tripulados.

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