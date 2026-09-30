Elon Musk volverá a trabajar para el gobierno encabezado por Donald Trump

Aunque el año pasado terminó enemistado con el presidente Donald Trump al dejar de ser el máximo responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y hasta amenazó con fundar su propio partido político, Elon Musk volverá a trabajar para el gobierno esta vez en el Pentágono donde se desempeñará como una especie de asesor o consejero encargado de analizar qué tipo de armas y tecnología necesitarán las fuerzas armadas al intervenir en futuros conflictos bélicos.

Durante una visita realizada a la base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, Pete Hegseth, secretario de Defensa, emitió un discurso sobre el estado de las fuerzas armadas e informó que el hombre más rico del planeta, así como Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries, compañía de tecnología de defensa; y el veterano republicano Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes, codirigirán el denominado Proyecto Meridian.

El objetivo de dicha iniciativa consiste en analizar y anticiparse, por años e incluso décadas, a próximas guerras donde se requiera la intervención del ejército estadounidense y a un tipo de armas enfocadas en salir bien librado.

“Estamos aprovechando una ventaja estadounidense única, de la que carecen nuestros adversarios: nuestros innovadores, nuestros líderes senior y nuestros tecnólogos; grandes pensadores y hacedores que pronosticarán la solución creativa para los conflictos del mañana.

Su trabajo se centrará en descubrir, desarrollar y desplegar las armas y los sistemas que nuestros hijos y nietos necesitarán a lo largo de sus vidas”, indicó Hegseth.

El siguiente paso será llevar a cabo una reunión con los tres personajes señalados quienes tendrán un plazo de 120 días para determinar la trayectoria de las guerras, los dominios y las tecnologías requeridas para ganarlas.

What @elonmusk's new Pentagon job is actually about:



"Its purpose is to creatively look into the future and identify the domains we must conquer and capabilities we must master." – @SecWar Hegseth on Project Meridian



? @DOWResponse pic.twitter.com/0l80R2ww9e — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) September 30, 2026

Tanto Musk como Luckey fueron elegidos para tomar parte en el proyecto gracias a su experiencia desarrollando tecnología para el ejército estadounidense.

El responsable del Departamento de Defensa (DOD) también mencionó que pretende poner en marcha seis nuevas iniciativas para elevar la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses y entre los temas sobresalientes destaca la adopción por parte del ejército de la guerra autónoma, así como lograr que las bases estadounidenses y las cadenas de suministro de defensa sean menos vulnerables a las interrupciones extranjeras.

“Ya no somos el departamento de los progresistas ni el departamento de los débiles. Nada de gordos, ni aprendices, ni bichos raros, ni barbudos, ni cobardes, ni radicales. Solo guerreros”, puntualizó el ex presentador de televisión designado por el presidente Donald Trump para efectuar una depuración entre los miembros de las Fuerzas Armadas dejando sólo a los mejor capacitados.

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