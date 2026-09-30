Muere Jorge Kahwagi Macari, exdiputado y exboxeador mexicano, a los 58 años.

El empresario y exdiputado mexicano Jorge Kahwagi Macari falleció este miércoles 30 de septiembre, así se dio a conocer por medio de un comunicado firmado por sus familiares y amigos. El exboxeador tenía 58 años de edad.

Con profundo dolor, varias personalidades del mundo del entretenimiento y el deporte, así como de la escena política mexicana tomaron las redes sociales para dedicarle un último adiós al fallecido empresario.

Tal fue el caso de Manuel Velasco Coello, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el que Kahwagi compartió actividades legislativas durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Por medio de un mensaje publicado desde su cuenta oficial de X, el político envió sus condolencias a sus seres queridos: “Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz“, destacó.

A esta ola de cariño se unió el empresario Roberto Palazuelos, quien rememoró su larga amistad con Jorge Kahwagi Macari desde un emotivo post en Instagram. Este fue acompañado por una postal que se remonta a algunos años atrás.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre hermano querido y me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro“, escribió en su publicación.

La muerte de esta personalidad mexicana se da a solo unos meses de que su padre, Jorge Kahwagi Gastine, muriera a los 85 años de edad. En ambos casos, la familia ha decidido mantener fuera de los reflectores las causas de fallecimiento.

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