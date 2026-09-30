Emergencia en vuelo a Israel: piloto apuñaló a su compañero y habría intentado estrellar el avión

Un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Tel Aviv, Israel, fue desviado este miércoles hacia Arabia Saudita luego de registrarse un grave incidente a bordo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

El vuelo FZ1073, operado en un Boeing 737, tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, pero terminó aterrizando de manera segura en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Flydubai confirmó que todos los pasajeros se encontraban a salvo y señaló que colaboraba con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Durante el vuelo se emitieron señales de emergencia que provocaron una respuesta de seguridad en Israel.

Los registros de seguimiento aéreo indicaron la utilización del código 7700, asociado a una emergencia general, y algunos registros también señalaron una breve activación del código 7500, utilizado para advertir sobre una posible interferencia ilícita.

BREAKING: Israel's defense minister says the terrifying incident aboard a Flydubai flight was an "attempted jihadist terrorist attack thwarted only through the bravery of several Israeli passengers."



"The terrorist had one intention: to crash the aircraft with everyone on? pic.twitter.com/UoaeruSUIL — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

Ante la posibilidad inicial de que se tratara de un secuestro, Israel movilizó aviones de combate para responder a la emergencia. Posteriormente, las autoridades israelíes descartaron que se tratara de un secuestro convencional y centraron la investigación en lo ocurrido dentro de la cabina.

Reportan agresión entre los pilotos

Los primeros informes describieron el episodio como un altercado físico entre los pilotos. Sin embargo, posteriormente medios israelíes reportaron que uno de los pilotos habría apuñalado al otro y que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para recuperar el control de la aeronave.

También surgieron versiones según las cuales el piloto que habría iniciado la agresión intentó tomar el control del avión y provocar su caída. Estas informaciones fueron atribuidas a funcionarios y medios israelíes, pero las circunstancias exactas y el supuesto propósito del ataque todavía están bajo investigación.

El avión habría experimentado además un descenso pronunciado antes de dirigirse hacia Arabia Saudita. Datos de seguimiento indican que la aeronave pasó de aproximadamente 34,000 pies a menos de 17,000 pies en alrededor de un minuto.

Tras el incidente, la aeronave consiguió aterrizar en Tabuk. Informaciones posteriores señalaron que los dos pilotos fueron trasladados a un hospital debido a las heridas que presentaban, aunque inicialmente no se ofrecieron detalles médicos.

Los pasajeros permanecieron a salvo después del aterrizaje y las autoridades comenzaron a recabar testimonios para reconstruir lo ocurrido durante el vuelo.

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