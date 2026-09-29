Redada del ICE sorprende y detiene a inmigrantes que trabajaban en food trucks

Durante un operativo llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se logró la detención de varios extranjeros carentes de estatus legal que laboraban en camiones de comida.

Aunque los hechos se registraron el fin de semana en Tallahassee, Florida, un video recientemente compartido en redes sociales que capta el momento cuando arriban las autoridades migratorias al punto de venta donde acostumbra ubicarse un food truck bajo el nombre de Chile & Chili’s Taquería, se convirtió en tendencia.

Los agentes de ICE pretendían verificar la documentación de los empleados que expedían comida, pero su presencia causó temor y muchos de ellos salieron corriendo en distintas direcciones.

Sin embargo, al menos tres de los detenidos eran guatemaltecos y se los llevaron sin importar los argumentos expuestos por el propietario del food truck quien trataba de explicarle a los agentes del ICE que sus documentos para acreditar su estancia en el país estaban en proceso ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con el canal de televisión WCTV, desde el día siguiente el camión de comida dejó de operar debido a que el resto de los empleados que laboraban en Chile & Chili’s Taquería no quisieron exponerse a la posibilidad de una nueva redada del ICE y terminaron presentando su renuncia.

Three food truck workers from Guatemala were detained during an ICE raid in Tallahassee, Florida, on Friday, September 25.



Security footage obtained from the establishment, Chile & Chili’s Taqueria Tallahassee, shows several workers running away from officers before being? pic.twitter.com/wlqQLuMeCM — CBS News (@CBSNews) September 29, 2026

En solidaridad con los inmigrantes detenidos, algunos ciudadanos de Tallahassee invitan al resto de la comunidad a congregarse donde suele aparcar el camión de comida mencionado para realizar un mitin exigiendo poner fin a las redadas realizadas por las autoridades migratorias, pues consideran que están abusando de su poder para asustar a las personas sean o no inmigrantes.

A través de una publicación compartida en Instagram, la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Tallahassee se solidarizó con los inmigrantes detenidos.

“¡ICE lleva demasiado tiempo atacando a nuestros vecinos y destruyendo nuestra comunidad! ¡Tenemos que manifestarnos y exigir la salida de ICE! Organizaremos una protesta en Chile & Chili’s, uno de los muchos negocios y familias locales que están siendo atacados por ICE. ¡Únanse a nosotros para mostrar su apoyo mientras construimos un lugar donde todos puedan vivir en libertad!”, señala parte del mensaje.

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