La republicana María Elvira Salazar advierte que muchos latinos se sienten traicionados por Trump

A menos de dos meses de que se efectúen las elecciones intermedias, María Elvira Salazar, congresista por Florida, alertó al presidente Donald Trump que muchos latinos se sienten traicionados por su política migratoria y, de la misma manera cómo lo apoyaron con su voto, podrían darle la espalda al Partido Republicano en la boleta electoral.

A través de un mensaje de campaña publicado en redes sociales, la cubana-estadounidense que pretende reelegirse como representante por el distrito 27 de Florida, le pidió al jefe de la nación reflexionar sobre lo duro que ha sido para los latinos ver detenidos y hasta deportados a miles miembros de sus comunidades que esperaban recibir un trato más digno durante su segunda etapa al frente de la Casa Blanca.

“Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, expuso.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

Acto seguido, la republicana de 64 años quien es ampliamente reconocida por la población hispana tras haber fungido durante años como presentadora de televisión, mencionó que, en julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a 50 mil personas carentes de antecedentes penales, lo cual debe ser un llamado de atención por las implicaciones previstas para el 3 de noviembre cuando se defina el destino de la Cámara de Representantes y el Senado, entre varias posiciones más.

“Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida y sólo usted puede hacerlo”, enfatizó

De hecho, la mayoría de los resultados de encuestas realizadas para medir el respaldo sobre el desempeño de Trump al frente del gobierno coinciden en señalar que ha mermado considerablemente, pues además del tema migratorio, el deterioro de la economía y la guerra que desde el 28 de febrero se libra en Irán, han afectado la estabilidad de millones de hogares estadounidenses y eso podría significar un voto de castigo para los conservadores, situación que implicaría al menos perder el control que ejercen en la Cámara de Representantes.

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