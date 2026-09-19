Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 19 de septiembre

“La Casa de los Famosos México 4” está en su recta final y este domingo, otra celebridad será eliminada. Los nominados son: Ernesto Laguardia, Cinthya Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Ese Pérez. Mariana Ochoa salió de la placa.

Esta será, sin duda, una de las galas de eliminación más reñidas de la temporada, debido a la popularidad de todos los participantes.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a Vaya Vaya, una página de Facebook dedicada al mundo del entretenimiento en México, Karina Torres ocupa el primer lugar con 26 %; le sigue Ese Pérez con 20 %; en el tercer lugar está Memo Schutz.

En las últimas posiciones se encuentran Cynthia Klitbo con 18 % y Ernesto Laguardia con 18 %. Esto podría indicar que los dos están en peligro de eliminación.

Laguardia podría ser el siguiente eliminado de la temporada. Aunque el actor inició fuerte en la competencia, a medida que han pasado los días, su participación se ha ido apagando y eso se ve reflejado en estas votaciones independientes.

Sin embargo, en este reality show la última palabra la tiene el público y podría ocurrir que, en las últimas horas, Laguardia logre salvarse.

“La Casa de los Famosos México 4” inició el 26 de julio con un total de 18 participantes. Es conocida como la casa más famosa del país.

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