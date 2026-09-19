Seguro Social: quiénes reciben $5,000 el 23 de septiembre

El miércoles 23 de septiembre será una fecha importante para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Ese día se realizará el último pago del calendario regular de tres miércoles de septiembre, pero solo un grupo específico recibirá su beneficio. Aquí te explicamos quiénes recibirán su dinero, mismo que puede llegar a la jugosa cantidad de $5,000 dólares.

Que el pago llegue el 23 de septiembre tampoco significa que todos recibirán $5,000 dólares. Esa cantidad representa un beneficio elevado que solo corresponde a determinados jubilados, de acuerdo con factores como su historial de ingresos y la edad en que solicitaron la jubilación. La fecha del depósito se determina principalmente por el día de nacimiento.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 23 de septiembre?

El miércoles 23 de septiembre corresponde a los beneficiarios cuyos cumpleaños están entre el día 21 y el 31 de cualquier mes. Esta fecha forma parte del calendario que la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza para distribuir la mayoría de los beneficios mensuales.

El calendario de septiembre comenzó el miércoles 9, cuando recibieron sus pagos las personas nacidas entre el 1 y el 10. Después, el miércoles 16 fue el turno de quienes nacieron entre el 11 y el 20.

Finalmente, el miércoles 23 recibirán sus beneficios quienes cumplen años entre el 21 y el último día de cualquier mes. Si una persona recibe beneficios basados en el historial laboral de otra, como determinados beneficios de cónyuge o sobreviviente, la SSA puede utilizar la fecha de nacimiento de esa persona para establecer el día del pago.

¿Por qué algunos pueden recibir $5,000 dólares?

El monto del beneficio no está relacionado con la fecha en que la SSA realiza el depósito. Por eso, dos personas que reciban su dinero el mismo día pueden tener cantidades completamente diferentes.

Los $5,000 dólares corresponden a un beneficio elevado y no representan el pago mensual promedio del Seguro Social. La cantidad que recibe cada jubilado depende principalmente de sus ingresos registrados durante los años de trabajo y de la edad en que comenzó a reclamar sus beneficios.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la SSA, el beneficio mensual promedio de jubilación es de $2,031.74 dólares. Para las personas que reciben beneficios por discapacidad, el promedio es de $1,498.43 dólares, mientras que el beneficio promedio para sobrevivientes es de $1,634.61 dólares.

Por esta razón, quienes esperan el pago del 23 de septiembre deben revisar su beneficio individual y no asumir que recibirán automáticamente $5,000 dólares.

Estos beneficiarios reciben el Seguro Social en otras fechas

No todos los pagos de septiembre dependen del cumpleaños. Hay grupos cuya fecha de distribución sigue un calendario diferente.

El jueves 3 de septiembre estaba programado el pago para determinados beneficiarios que comenzaron a recibir sus prestaciones antes de mayo de 1997. Ese mismo día también correspondía el beneficio del Seguro Social para algunas personas que reciben simultáneamente el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

El SSI es un programa distinto al Seguro Social. Está dirigido a determinadas personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad. A diferencia de los beneficios del Seguro Social, su elegibilidad no depende del historial laboral.

El pago del SSI correspondiente a septiembre se realizó el martes 1 de septiembre. La SSA señala que el beneficio promedio de este programa es de $736.54 dólares mensuales.

¿Cómo reciben el dinero los beneficiarios?

La mayoría de las personas recibe sus beneficios mediante métodos electrónicos. Una de las principales opciones es el depósito directo, para lo cual los beneficiarios pueden proporcionar la información de su cuenta bancaria a través de su cuenta de “Mi Seguro Social”.

También existe Direct Express, una tarjeta de débito destinada a personas que no tienen una cuenta bancaria.

Los beneficiarios pueden obtener información para inscribirse llamando al 1-800-333-1795 o al 1-800-772-1213, o visitando una oficina de la SSA.

Si el pago esperado no aparece en la cuenta bancaria el día correspondiente, conviene revisar primero con la institución financiera. Un retraso en el procesamiento puede provocar que el dinero no aparezca inmediatamente. Si el beneficio continúa sin llegar, el beneficiario puede comunicarse con la SSA para reportar el problema y verificar el estado del pago.

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