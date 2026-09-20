Miguel Borja se viste de héroe con una chilena de antología y le rescata el empate al América

Las Águilas del América rescataron en forma heroica la edición 265 del clásico nacional al empatar 2-2 con las Chivas, recuperándose de una desventaja de dos goles y con dos anotaciones del colombiano Miguel Borja, uno de ellos un golazo de antología con espectacular chilena, terminar dividiendo puntos en la cancha.

Borja materialmente salvó de la vergüenza y críticas al técnico uruguayo Guillermo Almada, que en su afán de arreglar las carencias defensivas de su equipo que mostraron en el clásico joven contra Cruz Azul echó mano de elementos que les pesaron los primeros 45 minutos del clásico de clásicos.

El jugador más valioso de Heineken es Miguel Borja (Club América) tras sus goles (de chilena y con asistencia de Henry Martín) ante C.D. Guadalajara durante el #ClasicoNacional del torneo Apertura 2026; presentado por @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/WUrGwy5UBG — lilboimx (@lilboimx) September 20, 2026

Al final, el duelo se decidió con un tiempo para cada equipo y aunque los minutos finales no estuvieron exentos de polémica por un aparente penal sobre el uruguayo Brian Rodríguez, al final la marcación del árbitro Víctor Manuel Cáceres fue la reglamentaria, al igual que en el primer gol anotado por Bryan González.

Chivas borró al América en la primera mitad

El técnico del América, Guillermo Almada, creyó que con las variantes en su defensa después del desastre que tuvieron en el primer tiempo del partido pasado contra Cruz Azul le solucionarían muchas cosas, pero la realidad es que el remedio fue peor que la enfermedad porque el Guadalajara les pasó por encima.

Simple y sencillamente, en los primeros 45 minutos del clásico 265, el Guadalajara tomó lo que le dejaron las Águilas y después de ajustar el sector izquierdo de su zaga por la forma como les estaban llegando Alejandro Zendejas y Dagoberto Acevedo, así como el brasileño Raphael Veiga, de pronto empezaron a lanzar sus embates.

Porque junto con la ausencia por lesión de Kevin Álvarez, los aficionados de las Águilas se sorprendieron de ver desde el inicio a Emilio Lara y a Miguel Vázquez en lugar de Ramón Juárez y de Erik Sánchez, pero las variantes en la parte baja no le funcionaron para contener el ataque.

La razón, muy simple: Chivas olió la pólvora y la aprovechó para bombardear al cuadro americanista en busca de su victoria 83 de esta rivalidad, con llegadas constantes por la banda derecha de Roberto Alvarado y de Ricky Ledezma, quienes desquiciaron a los defensores locales de Coapa.

Mientras que por izquierda Bryan González y Santiago Sandoval volvieron locos a los zagueros americanistas al grado de que Rodolfo Cota, el portero del cuadro de Coapa, se convirtió en el héroe del juego evitando varias anotaciones hasta que Bryan González al minuto 32 y Ricardo Marín al minuto 45 pusieron el 2-0.

¡Gooool de Chivas! Tremenda jugada del Rebaño para que Marín mande a empujar el esférico y ponga el segundo de la noche ????



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Para colmo de males en el América, la habilidad y distracción de Isaías Violante jugó sus mejores 45 minutos en la banca, lo cual hizo que Brian Rodríguez y Henry Martín no tuvieran esos centros que genera el extoluqueño, que inexplicablemente fue enviado a la banca para la primera parte.

La milagrosa recuperación americanista

Para la segunda mitad, el América quiso replicar el método que le dio resultado la semana pasada para presionar al Cruz Azul en la victoria que finalmente lograron conseguir y para tal cometido, mandó a la cancha a Erik Sánchez por Alejandro Zendejas, a los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja.

Los hechos parecieron darles la razón con el golazo de chilena de Borja que dejó parado al portero Raúl Rangel y que puso color de hormiga la victoria del Guadalajara, que cometió el error de cederle por completo la iniciativa a los locales para el primer gol americanista al minuto 70.

Cuatro minutos después, un error en la salida de Chivas permitió a Henry Martín ponerle en bandeja de oro el gol del empate 2-2 a Miguel Borja para que el colombiano firmara su tercer gol en la Liga MX y reafirmara que el rival se equivocó en no buscar su contratación.

¡Tiro de Miguel Borja (Club América) atajado por Raúl "Tala" Rangel (C.D. Guadalajara) durante el #ClasicoNacional del torneo Apertura 2026! Narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/GsLfyYztzr — lilboimx (@lilboimx) September 20, 2026

Hasta ese momento, Chivas reaccionó mandando a la cancha a Hugo Camberos por Daniel Aguirre, a Jonathan Pérez por Santiago Sandoval y a Luis Rey por Richard Ledezma, pero el daño ya estaba hecho y América en ese momento tenía el control absoluto de las acciones en el campo.

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