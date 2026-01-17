Miguel Borja, presente en Puebla, apoyando al Cruz Azul

Aún y cuando resta estampar su firma en el contrato que lo ligue a Cruz Azul por los próximos años, el colombiano Miguel Borja, reanudó su relación con la Máquina al entrenar este viernes al igual que el sábado por la mañana y después estar presente en el estadio Cuauhtémoc en el duelo contra Puebla.

Después de concretar el fichaje del polaco Mateusz Bogusz con el Houston Dynamo, quedó abierto el camino para el registro del exdelantero del River Plate y que representa uno de los grandes fichajes del torneo Clausura 2026 debido al gran cartel del llamado “Colibrí”.

🚨🚨🚨MIGUEL BORJA YA ESTÁ EN EL CUAUHTÉMOC



Así llegó el nuevo refuerzo de #CruzAzul para ver el partido de esta noche.@somos_FOX pic.twitter.com/JTmkPXAxFv — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 18, 2026

Con la aparición de Borja se acaban las especulaciones de una posible cancelación del fichaje por diferencias en los montos del contrato, finalmente se dio paso al cierre de la contratación del delantero colombiano donde se espera que se convierta en un gran referente ofensivo después del gran fracaso que representó el griego Giorgos Giakoumakis.

Borja llegó a México el pasado 28 de diciembre, pero después de una semana en la cual se mantuvo el estira y afloja con Bogusz para su salida al Houston Dynamo, decidió regresar a Colombia, dando paso a un sinfín de versiones y críticas para la directiva cementera por no prever esa situación y dar la imagen de desorganización en las oficinas principales de los cementeros.

Con la incorporación de Borja, los jugadores no nacidos en México son el portero Kevin Mier, los zagueros Willer Ditta, Gonzalo Piovi, los mediocampistas Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, José Paradela y el uruguayo Gabriel Fernández, quedando todavía libre un registro.

🚨 Miguel Ángel Borja se entrena con normalidad en #CruzAzul a la espera de concretarse detalles finales para su inscripción 🇨🇴 pic.twitter.com/vTkdUjgAXt — Pipe Sierra (@PSierraR) January 17, 2026

La salida de Bogusz vino a ayudar demasiado en el arribo de Borja, quien ni tardo, ni perezoso decidió incorporarse a los trabajos del Cruz Azul, entrenando el viernes y sábado, para después acudir al estadio Cuauhtémoc para observar a los que serán sus compañeros en el cuadro cementero contra el Puebla.

🚂🚂🚂🚂🇨🇴🇨🇴🇨🇴



Miguel Borja ya está en el Cuauhtémoc para el partido entre CAZ y Puebla…



Se espera que el colombiano en la semana por fin pueda firmar con la máquina… pic.twitter.com/gDohqyPxzr — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) January 18, 2026

El próximo lunes se espera la presentación oficial como nuevo jugador de Cruz Azul, donde buscará aumentar su cuota de 219 goles que ha acumulado en su trayectoria, que empezó en Deportivo Cali y que incluye a equipos como Palmeiras de Brasil, Livorno de Italia, Atlético Nacional, Gremio de Porto Alegre y River Plate de Argentina.

