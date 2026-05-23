Álbum del Mundial 2026: cuál es la figurita más valiosa y qué hacer si la consigues

En el álbum del Mundial 2026, lanzado por la compañía Panini, hay figuritas o láminas que suelen ser difíciles de conseguir y que resultan valiosas para los coleccionistas. Y lo más llamativo: no necesariamente van pegadas en las páginas.

Se trata de los llamados ‘Extra Stickers’, unas versiones limitadas de grandes estrellas de fútbol y que, si bien aparecen dentro de los sobres, son muy difíciles de conseguir. Según reportes, una de estas barajitas podría salir en 1 de cada 100 paquetes.

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Cuáles son los ‘Extra Stickers’ más buscados y valiosos

Según el mercado de coleccionismo, las láminas con mayor valor son los ‘Panini Extra Stickers’ en versión Dorada de futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

Estas piezas especiales no forman parte del álbum tradicional y, por ese motivo, son mucho más difíciles de conseguir. Dependiendo del estado de conservación, la demanda y la rareza, algunas ya alcanzan precios de reventa que van desde los $200 hasta los $750 dólares.

En el caso de ediciones extremadamente limitadas, especialmente las variantes exclusivas distribuidas en Estados Unidos, ciertos coleccionistas llegan a pagar cifras todavía más altas.

Los ‘Extra Stickers’ no solo son dorados, sino también de bronce y plata, lo que determina su valor y rareza como figura coleccionable. En este sentido, las doradas son las más valiosas.

Cuando abras sobres del álbum del Mundial 2026, fíjate si alguna de tus láminas dice ‘Extra Sticker’, lo cual indica que has tenido mucha suerte. Crédito: JFontan | Shutterstock

En la edición de Estados Unidos también aparecen paralelos exclusivos por colores como azul, rojo, verde, morado e incluso una edición negra ultra limitada tipo “1-of-1”, considerada prácticamente única.

Cabe destacar que los futbolistas como ‘Extra Stickers’ no solo son Mbappé, Ronaldo y Messi, sino que también aparecen otros jugadores top como Luis Díaz, Lamine Yamal, Haaland y Vinicius Jr., entre otros.

¿Conviene pegar la figurita en el álbum o guardarla?

La respuesta depende del objetivo del coleccionista. Si la intención es completar el álbum por pasión futbolera, muchos optan por pegar todas las láminas, incluso las raras.

Sin embargo, expertos en coleccionismo recomiendan no pegar las figuritas más valiosas, especialmente las versiones doradas o paralelas exclusivas. Mantenerlas intactas, dentro de fundas protectoras y alejadas de la humedad, puede ayudar a conservar (o incluso aumentar) su valor con el paso del tiempo.

También aconsejan evitar manipularlas demasiado y guardarlas en protectores rígidos conocidos como “top loaders”, muy utilizados en el mercado de cartas deportivas.

Dónde pueden venderse

Actualmente, las plataformas más utilizadas para vender figuritas raras del álbum del Mundial son:

eBay

Facebook Marketplace

Grupos de coleccionistas

Mercados especializados de trading cards

El precio final suele depender de tres factores: rareza, estado físico y popularidad del jugador.

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