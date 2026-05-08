Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 con 41 años: Quién es el delantero más longevo de la historia

Después de ganar una Eurocopa y dos UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo ahora asume la última oportunidad de ganar una Copa del Mundo. El delantero y máximo goleador en la historia del fútbol, disputará el Mundial 2026 cómo principal referente ofensivo de Portugal.

Pero más allá de sus posibilidades para obtener la preciada copa, esta última cita mundialista tiene otros detalle que realza su participación y es la edad. El astro portugués tiene 41 años, una cifra muy curiosa para un futbolista en Mundiales, especialmente cuando se trata de delanteros.

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¿Es Cristiano Ronaldo el delantero más longevo en la historia del Mundial?

Aunque se quedó muy cerca del récord, CR7 no es el delantero de mayor edad que disputará un Mundial. Esta hazaña sigue en poder del camerunés Roger Milla, quien con 42 años y 39 días, no solo jugó, sino que anotó un gol a Rusia en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Para adornar su marca a través de la edad, Cristiano Ronaldo deberá anotar al menos un tanto, lo que le otorgaría un segundo lugar muy complicado de superar, tomando en cuenta que son atacantes, una de las posiciones más exigentes en el campo.

Generalmente, los jugadores más longevos de los Mundiales son los porteros, ya que la posición les permite tener una menor exigencia física durante los 90 minutos de cada partido, alargando así su carrera profesional.

Los mejores ejemplos son el arquero egipcio Essam El-Hadary, que disputó el Mundial de Rusia 2018 con 45 años y 161 días. Asimismo, el portero colombiano Faryd Mondragón jugó la edición de Brasil 2014 con 43 años y 3 días.

¿Y qué pasa si Cristiano Ronaldo gana el Mundial?

En caso de que Portugal gane la Copa del Mundo, y es una de las favoritas por su plantilla actual, Cristiano Ronaldo alcanzaría un récord histórico y absoluto: ser el futbolista más longevo en conquistar un Mundial.

Superaría al portero italiano Dino Zoff, quien ganó el Mundial de España 1982, con 40 años, 4 meses y 13 días. Además, era el capitán de su selección y CR7 es capitán de Portugal.

Pero ojo, porque ese mismo récord lo persiguen otros dos futbolistas en el Mundial 2026: el croata Luka Modric y el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa. Ambos tienen 40 años y, de ganar la Copa, también dejarían atrás el récord de Zoff.

Y cuidado con un jugador que pocos tienen en el radar: Thiago Silva. El defendor brasileño tiene 41 años, pero los cumplió en septiembre de 2025, mientras que Cristiano en febrero de este año. Esto significa que, de ser convocado por Carlo Ancelotti, Thiago sería el futbolista más longevo de la edición.

Aunque sus posibilidades son mínimas, la lesión de Eder Militao le abre posibilidades a Silva, que recientemente salió campeón con el FC Porto de la liga portuguesa.

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