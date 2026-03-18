Copa de África: qué dice el artículo 82 que descalificó a Senegal y dio campeón a Marruecos

La final de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 será recordada como una de las más polémicas de la historia. La selección de Senegal, que era campeona de la edición hasta el 17 de marzo, fue descalificada por la Confederación Africana de Fútbol, dándole automáticamente el título a Marruecos. La razón: violó el artículo 82 del reglamento.

Tras el empate a cero en los 90 minutos, ambos equipos disputaron la prórroga y Pape Gueye anotó el 1-0 que le daría el triunfo “definitivo” a Senegal. Sin embargo, un acontecimiento previo le terminó quitando el trofeo: abandonar el campo en pleno partido en gesto de protesta.

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Qué dice el artículo 82 de la CAN que violó Senegal

En el minuto 90+8, el jugador Brahim Díaz recibió un agarrón en el cuello dentro del área, por parte del defensor senegalés El Hadji Malick Diouf, lo que el árbitro sentenció como penal. Tras la decisión, el seleccionador de Senegal ordenó a sus jugadores que abandonaran el terreno de juego en señal de protesta.

La situación hizo que el partido estuviera detenido durante 15 minutos, aproximadamente, pero los futbolistas regresaron al campo tras el llamado del delantero Sadio Mané, quien los alentó a terminar el juego.

Aunque volvieron al partido y Brahim Díaz erró el penal, lo que permitió a Senegal ganar por 1-0 en los minutos siguientes, la infracción ya estaba cometida.

Aunque Brahim Díaz erró el penal en la final, fue nombrado el mejor jugador del torneo, luego de haber anotado cinco goles. Crédito: AP

Esto dice el artículo 82 de la CAN: “Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes de la finalización reglamentaria del encuentro sin la autorización del árbitro, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso. Lo mismo se aplicará a los equipos que hayan sido previamente descalificados por decisión de la CAF”.

En este sentido, el artículo 84 agrega que Senegal fue declarado perdedor del partido, con marcador de 3-0. “Este equipo perderá su partido por 3-0, a menos que el equipo adversario hubiera obtenido un resultado más ventajoso en el momento en que el partido fue interrumpido; en tal caso, se mantendrá dicho marcador”, expone.

Como consecuencia, el combinado marroquí pasó a ser reconocido administrativamente como campeón del la Copa Africana de Naciones 2025.

De esta manera, Marruecos obtiene su segundo trofeo, luego de casi 50 años. La última había sido en 1976, con el formato de una fase final por puntos que terminó liderando. También fue subcampeona en 2004.

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