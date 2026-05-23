Exdirector de la CIA afirma que EE.UU. se encuentra en un “callejón sin salida” al megociar con Irán

David Petraeus, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), está convencido que el gobierno estadounidense se metió en un “callejón sin salida” al haber iniciado una guerra en contra de Irán.

A partir del 28 de febrero, cuando el presidente Donald Trump ordenó bombardear a Irán bajo el argumento de poner fin a su proyecto de enriquecimiento de uranio, sin darse cuenta también puso en marcha una crisis energética de dimensiones todavía incalculables, pues el gobierno de Teherán ordenó cerrar el estrecho de Ormuz impidiendo el tránsito de buques petroleros y de cualquier embarcación cargada con otras mercancías.

Al imposibilitar la llegada de crudo a Europa y otras regiones del mundo, los precios de la mayoría de los productos se han disparado y comienza a proyectarse un desabasto tanto de combustibles como de fertilizantes, el cual —directa o indirectamente— terminará afectando a la mayor parte de los países.

Frente a este panorama, la presión internacional se está volcando hacia Estados Unidos para que concluya su conflicto bélico con la República Islámica lo más pronto posible.

Aunque Trump sostiene que está cerca de lograr un acuerdo con Teherán, bajo la óptica de David Petraeus eso luce complicado de alcanzar, pues existen pocas señales de los iranís apuntando hacia una ruta que le devuelva la paz al Medio Oriente.

“No he visto ningún indicio de que hayan modificado sustancialmente sus demandas, que son que abandonemos el Golfo, que les paguemos reparaciones y que mantengan el control del Estrecho de Ormuz. Creo que estamos en una posición difícil, y ellos saben, por supuesto, que el presidente se enfrenta a elecciones de mitad de mandato”, mencionó durante una entrevista concedida al programa de radio “Cats & Cosby”, el cual se transmite a través de la estación en WABC 770 AM.

Irán ha demostrado que hasta sus mujeres están preparadas para soportar la guerra librada en contra de Estados Unidos. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

De hecho, el general retirado advirtió que para la administración Trump podrían surgir días todavía más complicados en la guerra que sostiene en Medio Oriente.

“Irán cree que tiene más capacidad de resistencia de la que quizás tienen en Washington, y el tiempo dirá si es así o no, pero está claro que no está ofreciendo condiciones mínimamente aceptables.

Teherán es muy bueno dilatando las negociaciones y teniendo la última palabra.

David Petraeus también advirtió que si Estados Unidos retoma su ofensiva con más rigor en contra de la República Islámica terminará dañando todavía más a la infraestructura crítica de las naciones del Golfo.

“Está en un callejón sin salida estratégico desde donde cualquier ruta tiene importantes consecuencias negativas potenciales“, puntualizó.

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