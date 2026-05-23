Trump asegura que acuerdo con Irán está casi cerrado y abriría el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que el acuerdo entre Washington e Irán ya está “en gran parte negociado” y adelantó que el pacto incluiría la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La declaración eleva las expectativas sobre una posible desescalada del conflicto que durante meses mantuvo en tensión a Medio Oriente y a los mercados internacionales.

Trump aseguró en redes sociales haber sostenido conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar para avanzar en un “Memorando de Entendimiento relativo a la paz”.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo”, escribió Trump.

El estrecho de Ormuz, pieza clave del acuerdo

Aunque el mandatario no reveló detalles específicos del borrador, confirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz forma parte central de las negociaciones.

El paso marítimo, controlado parcialmente por Irán, es considerado uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta debido a que por esa vía transita una gran parte del petróleo exportado desde Medio Oriente.

Washington ha insistido en que cualquier acuerdo debe garantizar navegación libre y sin peajes impuestos por Teherán.

Además, Trump reiteró que no aceptará ningún pacto que permita a Irán desarrollar armamento nuclear.

“Solo firmaré un acuerdo en el que consigamos todo lo que queremos”, declaró el presidente.

El mandatario también reveló que sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversación que calificó como “muy positiva”.

Irán confirma avances, pero mantiene cautela

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que en la última semana hubo acercamientos entre ambas partes, aunque advirtió que aún persisten diferencias importantes.

Según explicó a la televisión estatal iraní, las negociaciones buscan establecer un memorando de entendimiento compuesto por 14 puntos y podrían derivar en nuevas conversaciones durante los próximos 30 a 60 días.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró durante una visita oficial a India que existen avances reales, aunque evitó asegurar un cierre inmediato.

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