Fallece el actor Otto Sirgo, estrella de telenovelas como “Lazos de amor”

Otto Sirgo fue un importante actor de Televisa que se dio a conocer a nivel mundial por ser parte de telenovelas como “Rosa Salvaje”, “Mujer de Madera” y “Lazos de Amor”, entre otras. Compartió créditos con Lucero, Verónica Castro, Edith González, entre otros. Nació un 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba.

El portal de Mezcalent confirmó que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la lamentable noticia a través de su perfil de WhatsApp y, sin detallar las causas que derivaron en su partida. Sí mencionaron varios de los proyectos que realizó en la pantalla chica los últimos años.

Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas “Lazos de amor”, “Niña amada mía” y “Por un beso”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias. ¡Te vamos a extrañar mucho, querido amigo! Descansa en paz”, expresó la publicación.

Con 79 años de vida, el actor conformó su carrera siendo parte de 50 melodramas. En donde le dio vida a una diversidad de personajes entrañables. Como actor, su profesión fue prioritaria; Otto nunca se dio a conocer por ser parte de un escándalo, dejó que su trabajo y su talento hablaran por él en todo momento y en todo lugar. Eso sí, como persona tenía sus aficiones; y el futbol, como el Real Madrid eran parte importante de sus preferencias.

En el amor fue afortunado; estuvo casado durante 47 años con la actriz mexicana Maleni Morales. Pero el cáncer la privó de su vida. Falleció el 21 de noviembre de 2020 a los 67 años de edad.

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