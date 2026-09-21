Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, podría haber fallecido por sobredosis

Con 27 años de edad, Presley Gerber era el hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford. Él también incursionó en el mundo del modelaje internacional, y trabajó con marcas de lujo como Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y Calvin Klein, entre otras. Así como Presley, su hermana Kaia Gerber también es reconocida por su carrera como modelo.

Nacido en el año 1999, Gerber creció siendo parte de una familia poderosa. Su madre en los años 90 fue una de las modelos más influyentes de la industria. Y se casó con un exitoso empresario del mundo de los negocios de nombre Rande Gerber.

Desde hace varios años, Presley se sinceró con el público hablando sobre salud mental, sus problemas de ansiedad, ataques de pánico y adicciones.

Este año, en sus redes sociales, el joven modelo habló sobre un tratamiento con ibogaína (extraído de la raíz del arbusto ‘Tabernanthe iboga’), que ha sido descrito como una supuesta “cura milagrosa” para el estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés), según reportaron medios locales.

Posibles causas de su fallecimiento…

Según reportó la revista People, la policía de Santa Mónica, California, recibió un llamado de emergencia. El reporte era por un paro cardíaco, un 20 de septiembre en horas de la mañana, específicamente a las 9:35 a.m.

En la grabación, según dicho medio, en otro audio se decía que los servicios de emergencia estaban atendiendo un caso de sobredosis en la misma dirección. En un comunicado emitido el presente lunes 21 de septiembre, el Departamento de Policía de Santa Mónica desveló que los agentes encontraron a Presley muerto al llegar al lugar de los hechos.

El comunicado también sostiene que los detectives están investigando el fallecimiento como una sobredosis. “En este momento, no hay indicios de crimen. La causa oficial y la forma de la muerte serán determinadas por el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles“. “La investigación sigue en curso”, reza el documento.

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