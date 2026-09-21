Con 27 años, fallece Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

La noche del domingo 20 de septiembre, trascendió en las redes sociales el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford. Tenía 27 años. La información fue confirmada por un representante —Allie Jenkins— de la familia.

Según dicho representante, Gerber perdió la vida estando en un centro de rehabilitación. Información que se puede constatar en los registros en línea del médico forense del condado de Los Ángeles.

Presley era hijo de Crawford y Rande Gerber, quienes se casaron en 1998. El joven también tiene una hermana, la también modelo y actriz Kaia Gerber.

En la imagen del año 2018 aparecen Kaia Gerber y su hermano Presley Gerber. / Foto de AP / Joel C Ryan/Invision. Crédito: AP

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, escribió Jenkins en un correo electrónico la noche del domingo, según información de la agencia de noticias AP.

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