Los Ángeles reconoce a tres negocios latinos de Boyle Heights por su aporte histórico

Uno de los barrios de Los Ángeles con gran presencia latina sin duda es Boyle Heights, y gracias a una iniciativa de la ciudad llamada HistoricPlacesLA Revealed: Latino Los Ángeles, tres negocios latinos del vecindario fueron distinguidos.

En esta ocasión, la iniciativa reconoció a The Paramount, Candelas Guitar y a El 7 Mares.

Uno de los sitios considerados como históricos por la ciudad es The Paramount LA, que ha formado parte de la comunidad de Boyle Heights desde su inauguración en 1924.

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En su escenario, se han presentado artistas de talla internacional, como Steve Wonder o la inolvidable intérprete Celia Cruz.

“Esto refuerza la importancia de los lugares históricos para el turismo, para el orgullo de la comunidad, para las cosas que tenemos en nuestro propio entorno”, declaró Frank Acevedo propietario del legendario salón de baile, en una entrevista con la cadena ABC.

La ciudad colocará marcadores físicos en postes del alumbrado público cercanos a los lugares históricos que sean reconocidos.

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Candelas Guitars también estuvo entre los tres primeros negocios latinos reconocidos con la iniciativa de la ciudad por haber contribuido al desarrollo del barrio angelino.

“Es el aprecio y el reconocimiento de una familia, de individuos, de una comunidad desesperada por ayudar y servir a los demás”, aseguró el propietario, Tomás Delgado, en referencia a la tienda familiar que tiene casi 100 años de servicio.

La tradición de la comida mexicana estuvo reconocida en el restaurante El 7 Mares, considerado entre los tres negocios honrados por la ciudad en esta ocasión.

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Durante décadas, los platillos de mariscos al estilo mexicano han servido para unir a la comunidad de Boyle Heights desde 1968.

“Es un honor. Recibir esta placa es un honor. Representa el sacrificio de mi padre por la comunidad, por Boyle Heights, por su familia y por muchos más”, expresó Judy Carolina Díaz, hija de los fundadores del negocio mexicano.

La concejala de Los Ángeles, Ysabel Jurado, que representa al Distrito 14, dijo que el objetivo de esta iniciativa de la ciudad es destacar las contribuciones que la comunidad latina ha hecho a la ciudad.

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“Espero que redefina el verdadero significado de la historia de Los Ángeles. Que sea más inclusiva, que nos permita descubrir realmente cuál es nuestra historia local”, aseguró Jurado.

La ciudad de Los Ángeles tiene planes de honrar a 140 lugares con placas para reconocerlos como sitios históricos.

Para seleccionar los 140 sitios se tuvo la participación ciudadana y una colaboración entre las Oficina de Recursos Históricos (OHR) del Departamento de Planificación Urbana de Los Ángeles, un equipo de consultores y un comité asesor comunitario, con líderes, historiadores, educadores y otros representantes.

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Los marcadores físicos instalados en los postes del alumbrado público adyacienetes a los lugres reconocidos tendrán un código QR para que las personas puedan conocer datos y la historia de cada uno de los lugares homenajeados, acompañados por imágenes.

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