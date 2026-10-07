Día de Muertos en Los Ángeles 2026: los mejores festejos, altares y actividades

Los Ángeles celebrará el Día de Muertos con altares monumentales, procesiones, música, danza, Catrinas y actividades familiares. Desde Hollywood Forever hasta Olvera Street, varias de las propuestas de 2026 son gratuitas.

Pocas ciudades de Estados Unidos celebran el Día de Muertos con la intensidad de Los Ángeles. La fuerte presencia de la comunidad mexicana convirtió al 1 y 2 de noviembre en fechas centrales del calendario cultural de la ciudad, aunque las celebraciones comienzan bastante antes.

En 2026 habrá ofrendas, procesiones, música en vivo, talleres para niños y festivales en distintos puntos del área de Los Ángeles. Algunos se extienden durante varios días y otros concentran miles de personas en una sola jornada.

Estas son algunas de las principales celebraciones confirmadas.

Hollywood Forever celebra su 27º Día de Muertos

Una de las celebraciones más conocidas de Los Ángeles volverá al Hollywood Forever Cemetery el sábado 24 de octubre. La edición número 27 del Día de Muertos tendrá como lema “All Under One Sky ? Bajo un mismo cielo” y se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche.

El histórico cementerio se transformará con altares, procesiones ceremoniales y concursos de ofrendas y disfraces. La música también tendrá un lugar central. La programación anunciada incluye a DannyLux, Trish Toledo, Tropa Magica y Los Shadows, además de varios DJ. Los niños de 5 años en adelante necesitan boleto y el evento se realiza incluso si llueve.

Cuándo: sábado 24 de octubre, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.

sábado 24 de octubre, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. Dónde: 6000 Santa Monica Blvd., Los Ángeles.

6000 Santa Monica Blvd., Los Ángeles. Entrada: con boleto.

Puedes ver: Celebración anual del Día de Muertos invade el Hollywood Forever Cementery

Grand Park instala 17 altares durante diez días

Quienes prefieran una celebración gratuita tendrán una de las principales opciones en Gloria Molina Grand Park. El Downtown Día de los Muertos se realizará del 24 de octubre al 2 de noviembre con una exhibición de diez días. La edición 2026 lleva como tema “The Power of One” y está curada por la artista Consuelo G. Flores.

El parque exhibirá 17 altares creados por artistas y organizaciones comunitarias. También habrá una ofrenda comunitaria en la que los visitantes podrán dejar fotografías, recuerdos y mensajes dedicados a sus seres queridos.

La programación comienza el 24 de octubre y tendrá otro de sus momentos centrales el 1 de noviembre con Noche de los Muertos.

Cuándo: del 24 de octubre al 2 de noviembre.

del 24 de octubre al 2 de noviembre. Dónde: Gloria Molina Grand Park, 200 N. Grand Ave., Los Ángeles.

Gloria Molina Grand Park, 200 N. Grand Ave., Los Ángeles. Entrada: gratuita.

Olvera Street: nueve días de procesiones y tradición mexicana

Otro de los lugares emblemáticos para vivir esta celebración será Olvera St. Su festival gratuito y familiar se extenderá del 25 de octubre al 2 de noviembre, con programación todas las noches.

A las 6:00 p.m. habrá presentaciones de Danza de la Muerte, seguidas por las tradicionales procesiones del Novenario. Además, durante todo el festival podrán visitarse altares comunitarios.

El 25 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre habrá también entretenimiento y pintura facial durante la tarde. El 31 de octubre se realizará además la Carrera de los Muertos 5K.

Cuándo: del 25 de octubre al 2 de noviembre.

del 25 de octubre al 2 de noviembre. Dónde: Olvera Street, 125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles.

Olvera Street, 125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles. Entrada: gratuita para las actividades generales.

LA Plaza tendrá una gran fiesta familiar gratuita

Muy cerca de Olvera Street, LA Plaza de Cultura y Artes organizará su Día de los Muertos Family Day el domingo 25 de octubre desde las 12:00 p.m.

La celebración está especialmente pensada para familias. Habrá espectáculos en vivo, talleres participativos y una ofrenda comunitaria que este año lleva por título “Paths that Remain: Community Ofrendas / Caminos que permanecen: ofrendas comunitarias”.

Los visitantes podrán participar del homenaje a sus seres queridos y recorrer además puestos de comida.

La entrada es gratuita con RSVP. La institución acepta visitantes sin reserva mientras haya capacidad disponible.

Cuándo: domingo 25 de octubre, desde las 12:00 p.m.

domingo 25 de octubre, desde las 12:00 p.m. Dónde: LA Plaza de Cultura y Artes, 501 N. Main St., Los Ángeles.

LA Plaza de Cultura y Artes, 501 N. Main St., Los Ángeles. Entrada: gratuita; se recomienda RSVP.

La Biblioteca Central celebra con niños el 1 de noviembre

La Los Angeles Central Library también se sumará a las celebraciones. El domingo 1 de noviembre tendrá lugar una jornada familiar del Día de Muertos con historias, música y actividades artísticas. La propuesta será bilingüe, gratuita y especialmente orientada a familias con niños.

Cuándo: domingo 1 de noviembre.

domingo 1 de noviembre. Dónde: Central Library, 630 W. Fifth St., Los Ángeles.

Central Library, 630 W. Fifth St., Los Ángeles. Entrada: gratuita.

Forest Lawn tendrá altares, mariachi y danza folclórica

Otra celebración llegará el 1 de noviembre a Forest Lawn, en Glendale. El cementerio organizará una jornada con altares y espectáculos durante la tarde. La programación anunciada incluye bailarines folclóricos, música de mariachi y Bob Baker Marionettes, una institución del entretenimiento familiar de Los Ángeles.

Cuándo: domingo 1 de noviembre.

domingo 1 de noviembre. Dónde: Forest Lawn, 1712 S. Glendale Ave., Glendale.

Qué celebración elegir

Para quienes buscan una experiencia de gran escala, Hollywood Forever sigue siendo uno de los eventos más importantes de Los Ángeles, aunque requiere boleto.

Para una alternativa gratuita, Grand Park permite recorrer los altares durante diez días, mientras que Olvera Street ofrece una experiencia especialmente vinculada con las tradiciones mexicanas, con procesiones nocturnas y ofrendas.

Las familias con niños tienen dos opciones particularmente atractivas: LA Plaza de Cultura y Artes el 25 de octubre y la celebración gratuita de la Biblioteca Central el 1 de noviembre.

Y no hace falta limitarse a una sola. Grand Park, Olvera Street y LA Plaza están en Downtown Los Angeles y relativamente cerca entre sí, por lo que algunas actividades pueden combinarse en una misma salida.

Puedes ver toda la agenda de celebraciones en el sitio oficial de LA.

Por qué el Día de Muertos tiene tanta presencia en Los Ángeles

El Día de Muertos se celebra tradicionalmente el 1 y 2 de noviembre y tiene profundas raíces en México. Las familias recuerdan a quienes murieron mediante ofrendas que pueden incluir fotografías, velas, flores de cempasúchil, alimentos, bebidas y objetos relacionados con la persona homenajeada.

Aunque coincide temporalmente con Halloween, no son la misma celebración. En Los Ángeles, las tradiciones mexicanas adquirieron características propias a través de generaciones de familias mexicoamericanas y de instituciones culturales que mantienen vivas las ofrendas, procesiones, música y danzas.

La dimensión que alcanzó la celebración se refleja en la agenda de este año: los principales eventos comenzarán el 24 de octubre y continuarán hasta el 2 de noviembre de 2026.

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