Fechas especiales hasta fin de año: planifica tus compras en EE.UU. y aprovecha los descuentos

Desde Labor Day hasta Black Friday y las liquidaciones posteriores a Navidad, los últimos meses de 2026 concentran varias de las fechas comerciales más importantes de Estados Unidos. Tenerlas anotadas puede ayudar a decidir cuándo conviene comprar y cuándo puede valer la pena esperar.

Si tienes previsto renovar un electrodoméstico, comprar una computadora, adelantar los regalos de Navidad o simplemente hacer una compra importante, el momento elegido puede hacer una diferencia en el precio.

Fechas especiales en Estados Unidos: lo mejor está por venir

Entre septiembre y diciembre, Estados Unidos entra en una sucesión de feriados y eventos comerciales que las principales cadenas suelen aprovechar para lanzar promociones. No todas las ofertas son iguales ni existe garantía de que determinado producto alcance su precio mínimo justo ese día, pero conocer el calendario permite comparar con tiempo y evitar comprar por impulso.

El calendario de días festivos federales de EE. UU. incluye 11 días feriados oficiales en los que cierran las oficinas de gobierno y los bancos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La National Retail Federation (NRF) señala, además, que las compras navideñas ya no se concentran únicamente en Black Friday: muchos consumidores distribuyen sus gastos durante toda la temporada.

Estas son las principales fechas que quedan en 2026.

Labor Day: 7 de septiembre

El primer gran fin de semana comercial después del verano será Labor Day, el lunes 7 de septiembre de 2026, fecha confirmada en el calendario oficial de feriados federales.

Los descuentos vinculados a Labor Day suelen comenzar antes del lunes y extenderse durante el fin de semana. Es una fecha para prestar especial atención a categorías que tradicionalmente entran en promociones de cierre de temporada, como muebles y colchones, electrodomésticos, artículos para patios y exteriores, ropa de verano y herramientas y productos para el hogar.

La recomendación es mirar precios desde finales de agosto. Una etiqueta de “Labor Day Sale” no garantiza por sí sola que se trate del precio más bajo del año.

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Octubre: cambio de temporada y Halloween

El 12 de octubre será Columbus Day, feriado federal en 2026. Aunque no posee el peso comercial de Black Friday, algunas cadenas utilizan el fin de semana largo para lanzar promociones de otoño.

Después llega una de las grandes fechas de consumo de la temporada: Halloween, el sábado 31 de octubre. El gasto relacionado con Halloween alcanzó niveles récord recientemente en Estados Unidos, especialmente en disfraces, decoraciones y dulces, según datos de la NRF.

Para quienes quieran ahorrar, hay dos estrategias diferentes: comprar disfraces y decoración con anticipación para conseguir mayor variedad o buscar liquidaciones inmediatamente después del 31 de octubre, cuando algunas tiendas necesitan liberar espacio para la mercadería navideña.

Algunos restaurantes tienen ofertas especiales de Halloween imperdibles. Crédito: Shutterstock

Veterans Day: 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre de 2026 será Veterans Day, otro feriado federal. Numerosos comercios realizan promociones alrededor de esa fecha y algunas compañías ofrecen beneficios especiales para militares, veteranos y sus familias, aunque las condiciones dependen de cada empresa.

Para el consumidor general, Veterans Day también funciona como una señal importante: Black Friday estará apenas dos semanas después.

Si se trata de una compra grande y no existe urgencia, conviene comparar cuidadosamente el precio antes de decidir.

Thanksgiving: 26 de noviembre

El Día de Acción de Gracias será el jueves 26 de noviembre de 2026. Más que una única jornada comercial, Thanksgiving marca el comienzo del período de cinco días que concentra algunos de los eventos de compras más importantes del calendario estadounidense.

La NRF agrupa este período desde Thanksgiving hasta Cyber Monday y señala que se encuentra entre los momentos de mayor actividad comercial del año.

Por eso, esperar obligatoriamente hasta el viernes ya no siempre es necesario: muchos comercios adelantan sus promociones de Black Friday varios días o incluso semanas.

Black Friday: 27 de noviembre

En 2026, Black Friday será el viernes 27 de noviembre. Sigue siendo la gran referencia del calendario comercial estadounidense. En la temporada anterior fue el día con mayor participación de compradores tanto en tiendas físicas como por internet dentro del fin de semana de Thanksgiving, según la NRF.

Es una de las fechas que conviene vigilar especialmente para televisores, laptops y computadoras, auriculares y dispositivos electrónicos, pequeños electrodomésticos, juguetes, ropa y calzado, y artículos para el hogar.

Una buena estrategia es guardar previamente los productos deseados y registrar su precio normal. Así resulta más fácil distinguir una rebaja real de una promoción que simplemente utiliza Black Friday como argumento publicitario.

Small Business Saturday: 28 de noviembre

El sábado posterior a Thanksgiving se dedica tradicionalmente a las pequeñas empresas. Por calendario, en 2026 caerá el sábado 28 de noviembre. La Small Business Administration de Estados Unidos respalda anualmente esta iniciativa para fomentar las compras en comercios independientes y negocios locales.

Puede ser especialmente interesante para comprar regalos diferentes, productos artesanales o artículos de pequeños comerciantes que no compiten directamente con los gigantes de Black Friday.

Cyber Monday: 30 de noviembre

Solo tres días después de Black Friday llegará Cyber Monday, el lunes 30 de noviembre de 2026. Nació como una jornada centrada en las compras online, aunque actualmente la frontera entre Black Friday y Cyber Monday es mucho menos marcada.

Para tecnología y comercio electrónico, vale la pena comparar ambos días. No existe una regla que garantice que Cyber Monday siempre será más barato que Black Friday, y algunos productos pueden agotarse durante el fin de semana.

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Diciembre: últimas promociones antes de Navidad

Después de Cyber Monday comienza la recta final de las compras navideñas. Una fecha menos conocida pero importante para el comercio estadounidense es Super Saturday, el último sábado antes de Navidad. En 2026 será el 19 de diciembre.

La NRF monitorea específicamente esta jornada porque millones de consumidores suelen utilizarla para completar las compras pendientes. En años anteriores, Super Saturday reunió a más de 140 millones de compradores potenciales.

Para entonces, el precio deja de ser el único factor: la disponibilidad del producto y poder recibirlo antes de Navidad pasan a ser igualmente importantes.

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Navidad: 25 de diciembre

Christmas Day será el viernes 25 de diciembre de 2026 y es feriado federal. Las promociones más interesantes para determinados artículos pueden aparecer justamente después. Desde el 26 de diciembre, muchos comercios comienzan a liquidar decoración navideña, papel y accesorios para regalos, ropa de temporada, productos navideños, juguetes y artículos para el hogar.

Si el producto puede utilizarse al año siguiente, las rebajas posteriores a Navidad pueden resultar más atractivas que las de los días previos al 25 de diciembre.

El calendario de compras que conviene guardar

Las principales fechas que quedan en Estados Unidos durante 2026 son:

7 de septiembre: Labor Day

12 de octubre: Columbus Day

31 de octubre: Halloween

11 de noviembre: Veterans Day

26 de noviembre: Thanksgiving

27 de noviembre: Black Friday

28 de noviembre: Small Business Saturday

30 de noviembre: Cyber Monday

19 de diciembre: Super Saturday

25 de diciembre: Navidad

Desde el 26 de diciembre: liquidaciones posteriores a Navidad

La estrategia más efectiva no consiste simplemente en esperar una fecha determinada. Conviene elegir de antemano qué se quiere comprar, revisar el precio varias semanas antes y comparar distintas tiendas cuando llegue la promoción.

Con Black Friday extendiéndose cada vez más allá de un único viernes, comprar en el momento adecuado puede ser tan importante como encontrar el cartel que promete el mayor porcentaje de descuento.

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