Super Saturday de Amazon: la última oportunidad para ahorrar en compras de Navidad

A pocos días de la Navidad, Amazon activó uno de los eventos más relevantes para quienes aún tienen pendientes en su lista de regalos. El Super Saturday se presenta como la última gran oportunidad para ahorrar, recibir compras a tiempo y resolver adquisiciones de último momento sin complicaciones, en un contexto donde la rapidez y la certeza de entrega se vuelven decisivas.

El Super Saturday de Amazon se celebra el último sábado antes de Navidad. En 2025, este evento tendrá lugar el 20 de diciembre y se desarrollará durante 24 horas. La compañía concentra en ese día promociones especiales, envíos acelerados y una experiencia de compra diseñada para quienes buscan soluciones inmediatas sin sacrificar precio ni variedad.

Uno de los principales beneficios del Super Saturday es la logística. Amazon muestra mensajes claros de “Llega antes de Navidad” en búsquedas y páginas de productos. Esto brinda tranquilidad al comprador, al saber con anticipación si su pedido llegará a tiempo. Millones de artículos estarán disponibles con entrega el mismo día o entrega en un día, incluso hasta la víspera del 24 de diciembre, en más de 9,000 ciudades y pueblos de Estados Unidos.

Para quienes dejan todo hasta el final, Amazon también impulsa alternativas prácticas. Los regalos digitales, como tarjetas electrónicas, permiten resolver compromisos de último minuto de forma inmediata. Estas opciones eliminan el estrés del envío físico y garantizan que nadie se quede sin obsequio.

El Super Saturday no solo destaca por la velocidad, sino por la amplitud de su catálogo. Amazon reúne en un solo lugar productos de marcas reconocidas, propuestas emergentes y marcas propias con precios competitivos. Esto facilita comprar ropa, tecnología, belleza, artículos para el hogar, juguetes e incluso comestibles sin recorrer varias tiendas.

Durante este evento, los miembros Prime acceden a ofertas exclusivas. Además de descuentos, la membresía ofrece envíos más rápidos y otros beneficios que cobran especial valor en temporada alta. Amazon refuerza así la importancia de Prime como una herramienta clave para las compras navideñas de último momento.

Entre los descuentos más representativos del Super Saturday aparecen rebajas en moda, belleza, electrónica y hogar. Se encuentran promociones en calzado (como unos tenis Nike con 25% de descuento), relojes, accesorios tecnológicos, sets para el cuidado de la piel (set iluminador Anua con un 15% de descuento), herramientas de estilizado sin calor y kits de viaje ideales para regalar. En tecnología, destacan cámaras (GoPro HERO 13 Black Creator Edition, -16%), audífonos (Beats, -35%), bocinas portátiles, impresoras para fotos desde el celular y accesorios para videojuegos.

Los artículos para el hogar y la cocina también tienen un papel central. Botellas térmicas, dispositivos de rastreo, jardines hidropónicos de interior (AeroGarden, -35%) y utensilios de cocina aparecen con descuentos relevantes. En el segmento infantil, juguetes creativos, sets de construcción (LEGO, -40%) y figuras de acción se posicionan entre los productos más buscados.

Un aspecto que cobra especial relevancia este año es el apoyo a pequeños negocios latinos. El Super Saturday se convierte también en una vitrina para emprendedores que ofrecen productos únicos y con identidad cultural. Entre las marcas destacadas se encuentra Fillo’s, con sus Walking Tamales listos para comer, veganos y sin conservantes, que ofrecen descuentos de hasta 37% en sus sabores Savory y Mild.

Otra propuesta es Luna Sundara, que comercializa Palo Santo y Sangre de Grado cosechados de manera sostenible y ética en Perú. Estos productos están enfocados en rituales de bienestar y cuidado personal, una categoría cada vez más buscada durante la temporada navideña. También destaca Reina Rebelde, una marca de maquillaje latina y galardonada, con productos al 25% de descuento como paletas, labiales mate y delineadores de alta pigmentación. Todos son cruelty-free y libres de parabenos y ftalatos.

Gracias al Super Saturday y a las opciones de entrega rápida, los compradores no solo pueden aprovechar ofertas de último momento sin estrés. También tienen la oportunidad de descubrir productos distintos, apoyar a emprendedores latinos y asegurar que sus regalos lleguen a tiempo para celebrar una de las fechas más importantes del año.

