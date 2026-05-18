Arnold Schwarzenegger sigue entrenando a los 78: qué cambió en su rutina para no abandonar el gimnasio

Arnold Schwarzenegger ya no entrena para ganar un Mr. Olympia ni para volver a convertirse en Terminator. A los 78 años (cumple 79 en julio), su desafío es otro: seguir moviéndose, adaptar su cuerpo al paso del tiempo y sostener una rutina que le permita sentir que cada día consiguió una pequeña victoria.

El propio actor lo explicó en Arnold’s Pump Club, su newsletter de salud y fitness. Allí resumió su filosofía con una idea potente: entrenar le garantiza “una victoria” diaria, incluso cuando el cuerpo duele o el día viene cuesta arriba. No habla de perseguir una meta final, sino de sostener el hábito como parte de la vida.

La rutina de Arnold ya no es la de antes

Durante sus años de fisicoculturista, Schwarzenegger entrenaba con volúmenes extremos y pesos muy altos. Esa etapa quedó atrás. En una entrevista con Business Insider, contó que hoy sus sesiones son más moderadas y que prefiere ejercicios que cuiden mejor las articulaciones, especialmente después de años de exigencia física.

Su rutina actual incluye trabajo de fuerza, máquinas y cardio, pero con otro criterio: menos obsesión por levantar más peso y más atención a la longevidad. En otras palabras, Arnold no dejó de entrenar; cambió la manera de hacerlo para poder seguir entrenando.

Ese es el punto más útil para cualquier persona que envejece, arrastra lesiones o siente que ya no puede moverse como antes. La respuesta no siempre es abandonar el gimnasio. Muchas veces es bajar la intensidad, ajustar ejercicios, cuidar la técnica y elegir movimientos más seguros.

La lección no es entrenar con dolor, sino adaptarse

La frase de Arnold puede sonar extrema si se interpreta mal. No significa que haya que ignorar dolores fuertes, lesiones o señales de alarma. La lectura correcta es más inteligente: la constancia no depende de entrenar perfecto, sino de encontrar una versión posible del movimiento para cada etapa del cuerpo.

Para un adulto mayor, eso puede significar caminar, hacer bicicleta fija, usar máquinas, sumar ejercicios de fuerza liviana, trabajar equilibrio o entrenar menos tiempo, pero con regularidad.

Los CDC recomiendan que los adultos de 65 años o más hagan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 75 minutos de actividad intensa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana y actividades para mejorar el equilibrio.

El actor, empresario, político y ex culturista profesional Arnold Schwarzenegger se mantiene activo y joven en 2026.

Qué puede aprender una persona común

La historia de Schwarzenegger funciona porque rompe con una idea muy instalada: que entrenar después de cierta edad tiene que ser igual que antes o no sirve. En realidad, la clave puede ser exactamente la contraria.

Después de los 50, 60 o 70 años, el objetivo no debería medirse solo por kilos levantados o marcas personales. También importan la movilidad, el equilibrio, la masa muscular, la salud cardiovascular, el descanso y la capacidad de sostener el hábito sin lastimarse.

Arnold sigue siendo un caso excepcional, con décadas de entrenamiento y acceso a profesionales. Pero su mensaje tiene una traducción simple para la vida cotidiana: no hace falta entrenar como un campeón para beneficiarse del ejercicio. Hace falta encontrar una rutina posible, repetirla y ajustarla cuando el cuerpo lo pide.

La verdadera lección de Schwarzenegger, a los 78, no es que todos deban entrenar como él. Es que envejecer no obliga a dejar de moverse: se trata de moverse con más inteligencia.

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