Qué hacer con una bicicleta vieja: 2 trucos caseros para aprovecharla

Típico que en muchas casas siempre haya una bicicleta arrumbada, en cualquier rincón del garaje, el patio o un depósito. Y más típico: que no sepas qué hacer con ella. Pues debes saber que existen dos trucos caseros, ingeniosos y útiles que puedes aplicar con la estructura metálica de una bicicleta que ya cumplió su ciclo de vida.

El material de una bicicleta está pensado para resistir peso, golpes y el paso del tiempo, detalles que puedes aprovechar para proyectos caseros que combinan reciclaje y diseño. Con el aporte de expertos, te contamos cuáles son estas ideas y cómo hacerlas realidad.

Dos trucos caseros que puedes aplicar con una bicicleta vieja

Un porta macetas original para el jardín o la terraza

Uno de los usos más populares para reutilizar una bicicleta antigua es convertirla en un porta macetas decorativo. Esta opción funciona muy bien en jardines, patios, terrazas e incluso balcones amplios, y aporta un estilo rústico o vintage al espacio.

El cuadro, el manubrio, el portaequipaje y hasta las ruedas pueden usarse como puntos de apoyo para macetas de distintos tamaños. Además de reutilizar un objeto en desuso, se logra un elemento visual que suele convertirse en el centro de atención.

Materiales y cómo hacerlo:

Una bicicleta vieja

Macetas livianas

Ganchos metálicos o precintos resistentes

Tornillos

Una llave inglesa

Pintura antioxidante o esmalte sintético (opcional)

Primero debes limpiar bien la bicicleta y retirar piezas que no aporten al diseño, como la cadena o los pedales. Luego, es importante fijarla al suelo o a una pared para garantizar estabilidad.

Las macetas pueden colocarse sobre el cuadro, colgarse del manubrio, apoyarse en el portaequipaje trasero o incluso encastrarse dentro de las ruedas. Esta disposición permite combinar plantas colgantes, flores de estación o aromáticas, creando un rincón verde con personalidad propia.

Hay quienes utilizan bicicletas viejas para decorar paredes, pintándolas con colores vintage y añadiendo macetas con flores. Crédito: Photo Magistr | Shutterstock

Una lámpara de pared con el cuadro de la bicicleta

Otro truco casero menos conocido, pero muy llamativo, es reutilizar el cuadro de la bicicleta como lámpara de pared. Esta idea es ideal para interiores de estilo industrial, talleres, livings modernos o exteriores techados.

La ventaja principal es que los caños del cuadro son huecos, lo que permite pasar el cableado eléctrico por su interior. De esta forma, la instalación queda prolija y el diseño se integra mejor.

Materiales y cómo hacerlo:

El cuadro de la bicicleta

Un portalámparas

Un foco LED

Cable eléctrico

Una ficha

Tornillos y tarugos para pared

Taladro y destornillador

Para empezar, debes retirar las ruedas y los accesorios, dejando solo el cuadro principal. Luego, el cable eléctrico se introduce por uno de los caños hasta llegar al punto donde irá el portalámparas.

Una vez hecho esto, se fija el cuadro firmemente a la pared y se instala el foco. El resultado es una lámpara con carácter propio, que combina reciclaje, diseño y utilidad, y que difícilmente pase desapercibida.

