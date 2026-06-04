Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 4 de junio

¡Es oficial! En siete días se conocerá el ganador o ganadora de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”, el reality show de Telemundo, en esta edición, le otorgarán la suma de $200 mil al primer lugar.

Hasta el momento, los participantes que pasaron a la gran final son: Luis Coronel, Celinee Santos, Curvy Zelma y Stefano Piccioni.

Eso quiere decir que los participantes que están en peligro son: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Verónica del Castillo, Yoridan Martínez y Kenny Rodríguez.

El lunes, 8 de junio, se conocerá los nombres de los últimos dos eliminados de la temporada y el resto se enfrentará en la gran final que se efectuará el jueves, 11.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a encuestas independientes como la del canal de YouTube “De Todo Perú”, famoso por narrar y reaccionar a programas de telerrealidad, Verónica y Horacio tienen menos apoyo del público.

En la cima de la votación se encuentran: Fabio, Yoridan y le siguen Josh y Kenny, esto quiere decir que tienen menos probabilidades de ser expulsados del reality show.

Otra encuesta consultada es la de “Vaya Vaya TV”, creado por el periodista de espectáculos mexicano Gerardo Escareño, tiene resultados similares, ya que Verónica está en el último puesto con tan solo 5 % de aceptación, después están Kenny y Horacio con 14 %, le sigue Yoridan con 15 % y en los primeros lugares se encuentran Josh con 23 % y Fabio con 29 %.

“La Casa de los Famosos 6” inició el 17 de febrero y después de meses de convivencia, el ganador se conocerá el próximo jueves.

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