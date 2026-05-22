Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 22 de mayo

En “La Casa de los Famosos 6“, la placa de nominados, por ahora, contiene los siguientes habitantes: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Sandra Itzel, Kenny Rodríguez, Stefano Piccioni, Verónica del Castillo, Yoridan Martínez y Caeli.

Hoy, viernes 22 de mayo, se vivirá una nueva dinámica para conocer quién se unirá a Stefano Piccioni para retar a Josh Martínez en el robo de la salvación. Mientras tanto, las votaciones están abiertas desde el miércoles 20 de junio. Sin embargo, aunque los votos nos arrojaban un panorama interesante, ayer, antes de los posicionamientos y sinceramientos, para hoy ya contamos con una actualización significativa.

Las votaciones del 22 de mayo

El efecto de la dinámica de anoche nos muestra el siguiente panorama. Y es que, aunque Fabio se mantiene en el primer lugar, Horacio Pancheri está muy de cerca y del tercer puesto ha subido al segundo lugar, peleando fuertemente por superar al español en el primer puesto. La diferencia entre ellos, actualmente, es mínima.

En el tercer puesto ahora tenemos a Kenny Rodríguez y Verónica del Castillo ha bajado del segundo al cuarto lugar. Pero tanto ella como Kenny están fuera de peligro, sus números son sólidos y los mantienen fijos en los primeros cuatro lugares.

¡En peligro de eliminación!

Los últimos lugares han cambiado de manera significativa. Y es que, aunque Stefano se mantiene en el quinto lugar, sus números se tambalean. Pero los que están en verdadero peligro son: Sandra Itzel, Caeli, que ha subido un escalón, dejándole a Yoridan el último lugar por un margen mínimo entre ellos.

Si las votaciones cerrasen hoy, Yoridan sería el eliminado, pero Caeli podría correr la misma suerte porque sus números no están mejorando en lo absoluto. El público la quiere fuera a ella y, aunque tiene un feudo abierto dentro de la casa en contra de “Los Guerreros de la Luz”, el discurso tan repetitivo que ha sostenido en las últimas tres semanas ya no le está alcanzando, porque el público está verdaderamente cansado de esta narrativa.

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